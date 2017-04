Der Verkauf der alten Turnhalle ist verbrieft. Dennoch steht er im Mittelpunkt der Bürgerversammlung in Rothenstadt. Die Stadt habe ihr Grundstück "verhökert", kritisiert Diana Wittmer-Brunner. Die Stimmung droht sogar zu kippen, als OB Kurt Seggewiß auf insistierende Nachfragen sagt, er habe keine Lust auf eine unendliche Geschichte.

Erlös für die Schule

Herta Preßl und Lorenz Kiener führen mit ihren Anfragen indirekt in die Thematik ein. Kiener fragt, warum "ein im öffentlichen Eigentum befindlicher Kinderspielplatz an Privatpersonen verkauft" wurde und wo jetzt die Kinder spielen sollen, während Preßl auf ein BGH-Urteil zur Durchführung eines freiwilligen Bieterverfahren verweist. Stadtkämmerin Cornelia Taubmann erläutert: Die Stadt habe keine Ausschreibungspflicht. Sie gebe sich selbst die Modalitäten vor. Vor allem aber wolle sie nicht mit ihren Liegenschaften spekulieren und auch keine Höchstpreise fordern, um etwa den Haushalt zu sanieren. Vielmehr veräußere die Stadt ihre Flächen stets zum "Selbstkostenpreis" (Gewerbeflächen) bzw. zu dem Preis, den Gutachterausschuss und Richtwertekarte vorgeben. So seien die Quadratmeterpreise in Weiden-West I bis III seit 1885 bei 35 Euro. Dies bestätigt auch OB Seggewiß.Erstmals nennt Taubmann die konkreten Zahlen für die Alte Turnhalle. Schon 2013 wurde der Sanierungsaufwand mit 1,5 Millionen Euro und die Abbruchkosten mit 145 000 Euro ermittelt. Das Grundstück sei 2940 Quadratmeter groß. Die Bodenrichtwertekarte (aus 2015) gebe 72 bis 92 Euro pro Quadratmeter an dieser Stelle in Rothenstadt vor. Der Investor habe 2016 angefragt, Finanz- und Stadtrat hätten den Verkauf diskutiert und schließlich den Deal beschlossen. Der Investor erwerbe ein "baureifes Grundstück", so dass von 270 000 Euro für den Grund 145 000 Euro für Abbruch-, Leitungsverlegungs- und Sicherungskosten abgezogen wurden. Da diese 125 000 Euro als zu gering erschienen, wurden 142 000 Euro vereinbart. Der gesamte Betrag, so Taubmann und Seggewiß, verbleibe bei der Schule.Die Stadt habe mit dem Verkauf gewartet, um weitere Bieter zu berücksichtigen. Es hätten sich Leute gemeldet, die das "Doppelte" zahlen wollten. "Ein konkretes Angebot haben wir allerdings nie erhalten", betont CorneliaTaubmann.Schnell nachgerechnet hat Diana Wittmer-Brunner: Die Stadt habe das Grundstück "baureif" für 48 Euro pro Quadratmeter "verhökert". "Am Stein" würden 165 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Wenn die Stadt schon wusste, dass es weitere Interessente gab, wäre es höchste Zeit gewesen, ein öffentliches Bieterverfahren einzuleiten, so ihr Vorwurf. Ein möglicher, um 200 000 Euro höherer Verkaufspreis hätte der Stadtkasse gut getan. Aber: Auch der Verkauf des Rothenstädter Rathauses sei "unter der Hand gelaufen". Widerspruch der Kämmerin: Der Stadtrat bestehe aus 40 Personen, die eingebunden seien: "Hintenrum geht da gar nichts."Erschreckend hoch findet Lorenz Kiener die geschätzten Abbruchkosten. "Da hätten Sie lieber mal Angebote von einen Abbruchunternehmen eingeholt. Das lässt sich auch für die Hälfte machen." Zudem sei die Turnhalle durchaus sanierungsfähig gewesen. Kiener fragt auch, warum die Stadt Allee-Tiefgarage, Parkdecks und Stadtwald verkauft. "Wo ist das Geld hingekommen?" Der Oberbürgermeister entzieht ihm schließlich das Wort. "Ich habe keine Lust auf eine unendliche Diskussion." Kiener erinnert daran, dass dies eine Bürgerversammlung sei, in der der Bürger das Wort habe. Dazu Seggewiß: "Ich glaube, ich werde hier bewusst missverstanden. Ich will keine Diskussion abwürgen. Aber was gibt es an weiteren Themen?" Auf eine erneute Wortmeldung verzichtet Kiener dann aber: "Nee, das hat sich erledigt." Gemurmel im Saal.

Das Sportzentrum in Rothenstadt wird nicht verkauft, versichert OB Kurt Seggewiß auf den Vorhalt von Dietmar Lehner bei der Bürgerversammlung. Die Stadt habe erst 500 000 Euro investiert, erklärt Stadtkämmerin Cornelia Taubmann. Und es würden Gespräche mit allen Vereinen geführt, die das Sportzentrum nutzen, um das Defizit doch noch zu drücken. Lehner ist zufrieden: "Das kauft eh' keiner, der müsste noch Geld mitbringen."

Auch der VfB Rothenstadt ist nicht pleite, obwohl er die Finanzen sanieren muss, stellt OB Kurt Seggewiß weiterhin klar und fragt: "Was gibt es sonst noch an Gerüchten in Weiden-Süd?"Nach der kurzen kühlen Phase bei der Diskussion um den Verkauf der alten Turnhalle taut das Klima bei der Bürgerversammlung wieder auf. Zumal es noch einige Schmankerl für die Rothenstädter geben wird. Ein zusätzlicher Kinderspielplatz soll entstehen, der Standort wird in enger Abstimmung mit den Bürgern bestimmt. In drei Jahren soll dann auch das von Stadtbrandrat Richard Schieder zugesagte Tanklöschfahrzeug nach Rothenstadt rollen. Auf Bitten von Markus Biebl soll es den Kindern weiter möglich sein, auf den Schulhof zu spielen, obwohl die Schulleitung die bei den Kindern beliebten "Nerf-Guns" nicht sehen will.Mehr als abenteuerlich findet Michael Niekrawietz die Verkehrsverhältnisse in Rothenstadt. Auf der stark mit Schwerverkehr belasteten Trasse zur Pirkmühle gebe es in den Engstellen keinen sicheren Fußgängerüberweg, teilweise nicht mal einen Gehsteig.