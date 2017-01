Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer arbeiten oft im Hintergrund. Eine Ausstellung zeigt ihre wertvolle Arbeit. Sie soll ein großes Dankeschön sein.

Ohne lang zu fragen

Ungewissheit quält

Dass in Weiden die Aufnahme von Hunderten Flüchtlingen so reibungslos ablief, ist den vielen freiwilligen Helfern zu verdanken. Ich war und bin zutiefst beeindruckt, von der Hilfsbereitschaft in unserer Stadt und in der Region. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß

(sbü) Ab sofort wird im Foyer des Neuen Rathauses die Wanderausstellung "Fluchthelfer" gezeigt. Sie präsentiert mit zahlreichen Abbildungen und Beschreibungen das große freiwillige Engagement von Bürgern für eine menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen. Die gezeigten Einzelbeispiele sollen stellvertretend für viele tausend andere Helfer in der Metropolregion Nürnberg einschließlich der nördlichen Oberpfalz stehen.Die Ausstellungseröffnung stieß auf großes Interesse. Zahlreiche Politiker, Vereins- und Verbandsvertreter sowie ehrenamtlich Engagierte waren zum Auftakt gekommen. "Dass in Weiden die Aufnahme von Hunderten Flüchtlingen so reibungslos ablief, ist den vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken", sagte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in seiner Begrüßungsansprache. Ihnen sei diese Ausstellung als Dank und Anerkennung gewidmet.Sein Lob für die Flüchtlingshelfer formulierte der Oberbürgermeister dann auch noch mit dem Satz: "Ich war und bin zutiefst beeindruckt, von der Hilfsbereitschaft in unserer Stadt und in der Region." Durch die gezeigten Bilder sollten Besucher dazu stimuliert werden, sich selbst in diese ehrenvolle Arbeit einzubringen. Die Wanderausstellung ist aufgrund einer Initiative von 15 lokalen Bündnissen für Familie, darunter Neustadt und Weiden, entstanden. Flüchtlingshelfer werden portraitiert und ihre Motivation und Aktivitäten dargestellt. Erzählt wird von Glücksmomenten, die Helfer dabei erfahren konnten. Dargestellt werden auch die tragischen Geschichten der Menschen, die hier in der Fremde angekommen sind.Zwei Helferbeispiele stammen aus der hiesigen Region. Eines davon betrifft Veit Wagner und die Arbeit des Arbeitskreises Asyl. Unter der Überschrift "Mitmenschlichkeit heißt das Zauberwort" wird Wagner in der Ausstellung als jemand vorgestellt, der sich seit 30 Jahren ehrenamtlich im Arbeitskreis Asyl engagiert hat. Die Arbeit des Arbeitskreises selbst und seiner Helfer wird beschrieben.Das zweite Beispiel aus der nördlichen Oberpfalz, das in der Ausstellung porträtiert wird, betrifft Rita Rosner aus Floß sowie das Engagement von Flüchtlingshelfern in der Gemeinde Floß. Rita Rosner kümmert sich seit längerem bereits um "ihre Flüchtlingsfamilie".Sie lädt sie zum Essen ein, konnte die Zusammenführung mit dem Vater erreichen und eine kleine Wohnung besorgen. Vorgestellt werden unter anderem die Kleiderkammer für Flüchtlinge des Katholischen Frauenbundes in Floß, ein Benefizkonzert sowie ein Tanzabend der Volkstanzgruppe.Einen Kurzvortrag bei der Ausstellungseröffnung hielt Jost Hess vom Arbeitskreis Asyl. Er erinnerte an die Zeit der Unterbringung der Flüchtlinge in den Notaufnahme-Räumlichkeiten und sagte: "Dass das gut gelaufen ist, ist ganz besonders den Helfern zu verdanken." Aber er denke nicht nur an die Helfer, sondern auch an die Flüchtlinge in ihrer derzeitigen Situation der Ungewissheit über den Verbleib und der Angst vor der Abschiebung.Hess sprach die extremen Notsituationen von Flüchtlingen in Bulgarien, der türkisch-bulgarischen Grenze und auf den griechischen Inseln an. "Wer weiß schon, was derzeit in Mossul passiert, der Stadt, die vom IS befreit wird?" Die Ausstellung ist bis zum 27. Januar im Neuen Rathaus zu besichtigen.