Vereine, Verbände oder Schulen - viele wollen Projekte mit jungen Flüchtlingen anbieten. Aber vielen fehlen auch die richtigen Ideen oder Methoden dafür. Abhilfe gibt es nun beim Stadtjugendring. Er hat einen Koffer, mit dem die Ankunft in der neuen Heimat besser gelingen soll.

Mal eine "Sportnacht"?

"Super Idee"

(pkhi) Das Jugendzentrum ist noch bunter geworden. Rund 40 junge Flüchtlinge schauen inzwischen regelmäßig vorbei. Oft entsteht zwischen ihnen und deutschen Teenagern ein reger Austausch. "Einige Flüchtlinge haben Heimweh und skypen bei uns nach Hause. Die anderen Jugendlichen kommen dann dazu und sind neugierig", berichtet Ewald Zenger, Geschäftsführer des Stadtjugendrings (SJR).Unter anderem, um solche Begegnungen zu fördern, habe der SJR den "Methodenkoffer" zur Aktion "Aus Flüchtlingen werden Freunde" des Regensburger Jugendrings nach Weiden geholt. Er soll dabei helfen, Treffen mit Flüchtlingen zu erleichtern und Vorurteile abzubauen. "In dem Koffer sind verschiedene Materialien gesammelt, die die Arbeit mit Geflüchteten erleichtern", erklärt Philipp Seitz, Vorsitzender des SJR Regensburg bei der Übergabe. "Es sind zum Beispiel verschiedene Hefte mit Informationen zum Thema drin, DVDs, Themenkarten und Kartenspiele." Wer will, findet darin Veranstaltungstipps oder Konzepte für Gruppenstunden und rechtliche Hinweise. Außerdem gibt es Beispiele von Projekten aus ganz Deutschland.Organisationen, Vereine und Schulen bekämen damit eine Hilfe, wenn sie eigene Projekte mit Flüchtlingen auf die Beine stellen wollen. "Der Koffer soll zu Aktionen inspirieren", sagt Seitz. Noch hat der Stadtjugendring keine genauen Pläne mit dem Koffer. "Da werden wir uns noch etwas überlegen", erklärt Julia Zimmermann. Sie ist Mitarbeiterin im Juz und hat schon Erfahrung mit dem Thema. So habe sie zum Beispiel einmal ein gemeinsames Kochen mit Flüchtlingen organisiert.Ein weiteres Angebot, das in Regensburg schon einmal erfolgreich war, nennt Seitz: "Sehr gut kommt die Idee der 'Sportnacht' an. Dabei machen viele Vereine mit und bieten von 18 bis 23 Uhr ein Sportprogramm für Flüchtlinge und Jugendliche in einer Sporthalle an."Mit den Ideen aus dem Koffer allein ist es aber nicht getan. Wer ein Projekt auf die Beine stellen will, bekommt neben dem Koffer noch weitere Hilfe vom Stadtjugendring Regensburg. "Wir haben extra Mitarbeiter für 'Aus Flüchtlingen werden Freunde'. Alle Verbände unterstützen das gern. Auch an der Finanzierung soll ein Projekt nicht scheitern", versichert Seitz. Jeder könne schnell und einfach eine Förderung beantragen. Bisher seien alle Anträge bewilligt worden. "Für 2017 ist unser Fördertopf ziemlich ausgeschöpft, aber es lässt sich immer ein Weg finden, benötigtes Geld aufzubringen."Der SJR Weiden ist der erste Verband, der den Koffer außerhalb Regensburgs ausgeliehen bekommt. "Ich finde die Idee super", meint Zenger. "Vor allem da die Aktion aufs Land gebracht wird. In den großen Städten gibt es viele solche Programme, aber es gibt oft nicht die Zeit und das Geld, um daran teilzunehmen. Auch die Zuschüsse helfen uns sehr." Er verspricht, in nächster Zeit in Weiden noch kräftig Werbung für die Aktion zu machen. "Alle Vereine, Verbände, Klassen, die Interesse an den Koffer haben, können sich beim Stadtjugendring in Weiden oder Regensburg melden."