Rothenstadt. Gut 1000 Baugrundstücke liegen in Weiden brach. Und doch müssen bauwillige Familien lange suchen. Bei der Bürgerversammlung gab Stadtplaner Friedrich Zeiß "Tipps aus der Praxis". Dabei riet er den Kaufinteressierten, sich nicht auf die offiziellen Angebote zu beschränken, sondern sich auch vor Ort umzusehen.

Gute Jagdreviere seien zum Beispiel der Rehbühl, der Hammerweg oder Weiden-Ost und die Ortsteile, in denen in den 1950er bis 1980er Jahre gebaut wurde: "Schauen sie sich die Häuser an. Bei vielen steht der Eigentümerwechsel an, weil die Besitzer alt geworden sind und die Kinder nicht mehr zurückkommen. Manche Gebäude stehen schon leer. Aber niemand stellt ein Schild ,Haus zu verkaufen' ins Fenster. Also reden Sie mit Nachbarn. Und machen Sie für ihre Kaufabsicht Mundpropaganda."Die Stadt Weiden ist selbst dabei, wieder neues Bauland auszuweisen. Rund 20 Arrondierungen zu vorhandenen Baugebieten seien im neuen Flächennutzungsplan angedacht, erklärte Zeiß. Teilweise handele es sich um bisherige Gartengrundstücke, die allerdings bereits parzelliert seien.Für den Einstieg in die Grundzüge der Planungen würden, so kündigte Zeiß an, an einem Informationsstand beim Wochenmarkt am 20. Mai die ersten Bürger-Ideen vom Stadtplanungsamt und dem Münchener Planungsbüro Dragomir gesammelt.Große Hoffnungen setze die Stadt zunächst auf die Chancen, die der Erwerb der Turnerbund-Grundstücke am Hammerweg eröffnet. Hier wäre die Stadt erstmals Eigentümerin der Flächen, die sie verkaufe und könne etwa mit einem Baugebot vermeiden, dass kaufkräftige Erwerber die Grundstücke auf Vorrat bunkern.