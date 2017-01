Es sei Halbzeit im Stadtparlament, sagte Grünen-Fraktionschef Karl Bärnklau am Samstag beim Interkommunalen Neujahrstreffen im "Landgericht". Grund, um aus Weidener Sicht zurück und nach vorne zu blicken. Trotz klammer Haushaltskasse sei mit den Grünen eine Gebühren-Erhöhung für Bürger nicht machbar gewesen.

Bitteres Scheitern

Zweifel an Trassen

Bisher habe sich die Fraktion mit 50 Anträgen eingebracht. Es ging um Jugend- und Bildungsarbeit, hohe Lebensqualität durch Rad- und Fußwege sowie Verkehrsberuhigungen in der Innenstadt und ein reges Kulturleben. "Selbstsprechend sind ökologische Belange Basis unserer Wertung und unseres Handelns."Die Erfahrungen aus dem ersten Antrag seien schmerzhaft gewesen. "Man hat uns gezeigt, dass es trotz gegenteiliger Beteuerungen manchmal nur um Macht und Parteipolitik und nicht um Inhalte geht." Die Umsetzung des Antrags zu Immissionsmessungen bei Mobilfunkmasten hätte der Stadt keine tausend Euro gekostet. "Er wurde aus Kostengründen abgelehnt. Hinterher wurde mir gesagt: Man habe uns zeigen wollen, dass wir nicht tun könnten, was wir wollten und keine Mehrheit hätten."Allerdings tue sich etwas in der fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit: siehe die Resolutionen gegen Fracking und die Positionierungen gegen CETA, TTIP und TISA. "Es freut uns, dass das Pflänzchen der interkommunalen Zusammenarbeit an manchen Stellen grünt." Beispielhaft sei die Atemschutz-Übungsstrecke der Feuerwehren.Große Dürre sei allerdings in der Zusammenarbeit ausgebrochen, die sich mit Gewerbegebieten befasse. Finanziell habe sich die Stadt inzwischen dank massiver Unterstützung von Bund, Freistaat und Bezirk trotz einiger Investitionen besser gestellt. "Leider sind die förderungsbedingten Planungsunterlagen momentan für uns instabil und der Investitionsstau weiterhin enorm." Zu den künftigen Schwerpunkten der Grünen-Politik äußerte sich Bärnklau wie folgt: "Wir werden das Nord-Oberpfalz-Center im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten unterstützen." Schwerpunkt werde allerdings die optimale Verkehrsanbindung sein. Obwohl seine Fraktion dem Gewerbegebiet Weiden West IV skeptisch gegenüberstehe, akzeptiere man den Bürgerwillen.Bei den Schulen gelte die Regel: "kurze Beine - kurze Wege." Eine optimale Lösung gelte es für die Realschulen zu finden.Bundestagskandidatin Gisela Helgath sprach sich für Weltoffenheit und das Recht auf Asyl aus, außerdem für Klimaschutz und Energiewende. Helgath zweifelte den Sinn der gigantischen Stromtrassen an. "Sie werden den Braunkohle-Strom von Sigmar Gabriel transportieren, weil diese unflexiblen Kraftwerke nur konstanten Strom produzieren. Diese Trassen werden die Energiewende verzögern."Weitere Themen waren Zertifkat-handel und Klimaschutz vor Ort. "Wir müssen die Wähler von unserer Politik überzeugen. Es genügt nicht, grünfarbige Kleidung zu tragen." In ihrem Vortrag ging Helgath auch auf Wirtschaft und Verteidigung ein. "Dieses Thema gewinnt angesichts eines amerikanischen Trump an enormer Bedeutung."