Starke Muskeln, starker Rücken

Alle wissen es, doch niemand macht es, so eine resignierende Bemerkung am Ende der Patientenveranstaltung. Dabei waren die Vorträge durchaus als Motivationsschub geeignet.

Bewegung hilft fast immer

Die richtige Ursache finden

(sbü) Unter dem Motto "Das Kreuz mit dem Kreuz" fand in der Cafeteria des Klinikums Weiden die Informationsveranstaltung statt. Vier medizinische Fachvorträge drehten sich rund um das Thema Kreuzschmerzen. Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten einschließlich Operationen und vorbeugende Maßnahmen standen auf der Tagesordnung.Zwei Aussagen wiederholten sich in fast allen Referaten. "Vor einer Rückenoperation muss unbedingt die tatsächliche Ursache der Beschwerden festgestellt werden" und "Bewegung und immer wieder Bewegung hilft fast immer". Durchaus selbstkritisch begann die leitende Ärztin der Schmerztagesklinik am Klinikum Weiden, Dr. Susanne Neumeier, ihren Vortrag mit der Bemerkung: "Es gibt viel zu wenig Gespräche mit dem Patienten, und er wird vom Arzt viel zu wenig angefasst".Bilder von CT, Röntgen oder MRT zeigten oftmals nicht die eigentlichen Ursachen der Beschwerden an. Umgekehrt habe die Mehrzahl der älteren Jahrgänge Bandscheibenvorfälle und Verformungen an der Wirbelsäule, aber keine Beschwerden. Wenn Diagnosen nicht richtig gestellt sind, bestehe die Gefahr, dass Schmerzen chronisch werden. Schmerzmittel ("so viel wie nötig, so wenig wie möglich") sollten immer mit viel Bewegung kombiniert werden. Dass Schmerzen durch Bewegung abgebaut würden, sei wissenschaftlich erwiesen. Helfen könne auch Entspannungstraining, eventuell Psychotherapie, weil die Ursachen oft im psychischen oder beruflichen Bereich lägen.Dass Rückenschmerzen ein Alltagsproblem seien und in 90 Prozent der Fälle nicht von den Wirbelkörpern oder der Bandscheibe verursacht seien, betonte der Chefarzt für Neurologie am Klinikum Weiden, Dr. Michael Angerer. Die Wirbelsäule mit ihren vielen kleinen Muskeln und Nerven sei sehr komplex. Vor allem die Rückenmuskulatur habe eine wichtige Stützfunktion. Manchmal sei auch der vom Rücken ausgehender Schmerz stärker in den Beinen zu spüren. "Wie finde ich die zehn Prozent Patienten mit echten Wirbelsäulenproblemen heraus?" Das sei die wichtigste Frage. Spinalkanalverengung, Frakturen, eingebrochene Wirbelkörper, Bandscheibenvorfälle mit ausstrahlenden Schmerzen in beide Beine, Infektionen, lange Zeit notwendige Kortison-Therapien oder auch Rheumaerkrankungen könnten auf solche ernsten Fälle hindeuten. Borriolose werde allerdings viel zu oft diagnostiziert. Doch Lähmungserscheinungen würden zur Operation zwingen.An dieses Stichwort knüpfte der niedergelassene Facharzt für Neurochirurgie am ONZ in Weiden, Peter Dehling, an. "Eine Operation hinterlässt immer Spuren", stellte er grundsätzlich fest. "Aber nach einer normalen Bandscheibenoperation landen Sie nicht im Rollstuhl." Risiken, auch Keime oder Blutungen, seien abzuwägen. Wichtig sei "wie lange und ausgeprägt sind die Beschwerden?". Je chronischer die Schmerzen, desto größer sei das Risiko, dass die OP nicht alles heile.Beachtet werden müssten auch zusätzliche Erkrankungen wie Rheuma, Zucker, Herz-Lungen-Probleme oder starkes Übergewicht. "Was ist die Ursache für den Schmerz?" sollte deshalb immer gefragt werden. Bildgebende Verfahren führten oft auf die falsche Spur. Frustrierend sei es für den Patienten, wenn der Grund für die OP falsch gewesen sei.Was der Patient selbst gegen Rückenschmerzen tun kann und wie die Physio- und Sporttherapie helfen kann, erläuterte Diplom-Sportwissenschaftler Gerd Gregor. Zwangshaltungen (falsches Sitzen, hohe Absätze, Golfspielen) und einseitige Belastungen führen zu Fehlhaltungen, stellte er fest. Er empfahl "körperliches Training jeder Art", "Rücken- und Bauchmuskulatur stärken (vielen zu anstrengend)", "langsam ist besser" und "Krafttraining nicht nur an der Maschine" sowie "Zähneputzen auf einem Bein". Muskelschwund sei die Erkrankung der Zukunft, prognostizierte Gregor.