Eine Panne und zwei Unfälle im dichten Verkehr haben am Freitagnachmittag auf der A93 zu langen Staus in nördlicher Richtung geführt. Den Anfang machte gegen 13.30 Uhr der Defekt an einem Lastwagen. Laut Polizei schaukelte sich das Fahrzeug auf und verlor zwischen Weiden-Nord und Altenstadt/WN Teile der Ladung. Etwa 100 Meter Fahrbahn seien so stark mit Dekosand bedeckt gewesen, dass sie gereinigt werden musste. Im Stau fuhr gegen 13.50 Uhr nahe der Ausfahrt Weiden-Süd ein Auto auf ein anderes auf. Dies ging für die Insassen glimpflich aus. Es entstand aber hoher Schaden. Minuten später kam es dann etwas weiter südlich zu einer Karambolage mit vier Autos. Eine Frau wurde verletzt und später ambulant im Klinikum behandelt. Schaden an den Autos: etwa 20 000 Euro.