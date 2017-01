Den kalten Jahresstart spüren die Sternsinger besonders. Trotzdem haben die Temperaturen eine gute Seite: Sie sind mitverantwortlich, dass am Ende ein kräftiges Plus bei den Spenden steht.

Insgesamt 49 700 Euro

Frost kann auch etwas Gutes haben. Zumindest, wenn man als Sternsinger unterwegs ist. Denn dank der Kälte waren mehr Menschen in ihren warmen Häusern, als die jungen Boten der Weidener Pfarreien ihre Runden drehten. Das berichtet zum Beispiel Renate Kaudel vom Pfarrgemeinderat Herz Jesu. Die Folge: Obwohl insgesamt weniger Sternsinger im Einsatz waren, kamen heuer etwas mehr Spenden zusammen.In St. Josef etwa waren es in diesem Jahr 17 700 Euro, nach 17 000 Euro im Vorjahr. St. Dionysius Neunkirchen meldet 4400 Euro (2016: 3800 Euro), St. Johannes 2200 Euro (2000 Euro). Herz Jesu 7300 (6800 Euro) und St. Marien Rothenstadt 5600 Euro (5500 Euro). Mit 9100 Euro verzeichneten St. Elisabeth (9800 Euro) und Maria Waldrast mit 400 Euro (800 Euro) ein Minus. Unverändert blieb die Spendensumme in St. Konrad bei 3000 Euro. Die Weidener Gemeinden spendeten damit insgesamt 49 700 Euro.Ebenfalls zusätzliche Spenden in manchen Pfarrgemeinden brachte eine Neuerung: Die Sternsinger besuchten diesmal auch amerikanische Haushalte. Die jungen Leute von Herz Jesu etwa hatten dafür extra Verse in englischer Sprache gelernt, wobei ihre erwachsenen Begleiter sie unterstützten, wie Kaudel berichtet. Und auch die US-Bürger seien sehr angetan gewesen von ihren Besuchern. Die diesjährige Aktion "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit" unterstützt Familien, die unter dem Klimawandel leiden.