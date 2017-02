Auf der B22 in Weiden hat es bei der Abfahrt "Am Langen Steg" am frühen Sonntagnachmittag einen Unfall gegeben. Zwei Personen sind schwer, drei weitere leicht verletzt. Laut Polizei kam ein Pkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem mit vier Personen besetzten Fahrzeug.

Die B22 ist gesperrt, die Rettungsdienste sind im EInsatz. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um.