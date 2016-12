Es ist das Fest der Liebe, der Familie, der Ruhe und des Friedens. Eigentlich. Doch Weihnachten verkehrt sich auch schon mal ins genaue Gegenteil. Am zweiten Feiertag muss die Polizei gleich mehrmals ausrücken, um Streit zu schlichten.

Verbaler Streit eskaliert

Eines der Ziele ist ein Mehrfamilienhaus in der Elchstraße. Bereits an Heiligabend schlugen dort die Wogen hoch. "Mehrere amtsbekannte Personen", so die Polizei, trugen einen erbitterten Zwist aus. Ein 73-Jähriger habe einen 38-jährigen Nachbarn "wüst beleidigt" und ihn angeblich mit einem Stock geschlagen. Zwei Tage später beschimpft der Senior auch noch die 35-jährige Freundin des Nachbarn in unflätiger Art, fordert sie für fünf Euro "zu nicht spruchreifen Diensten" auf. Bei den Ermittlungen stoßen die Gesetzeshüter schnell an Grenzen - "aufgrund der offensichtlichen Alkoholisierung der beiden angeblichen Geschädigten".Ein laut Polizei ebenfalls "amtsbekanntes" Paar gerät sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr im Bereich Moltkestraße in die Haare. Die Frau, eine 25-jährige Weidenerin, verständigt die Polizei und behauptet, der 28-jährige Lebensgefährte habe sie mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Ferner habe er ihr mit eines Glätteisen Verbrennungen am Rücken zugefügt. Problem dabei: Die Beamten erkennen keinerlei Kopfverletzungen - und den Rücken will die Weidenerin nicht entblößen, auch nicht vor den zu Hilfe gerufenen Sanitätern. Der Partner hingegen hat durchaus Blessuren im Gesicht: Die Frau habe ihn gekratzt, erklärt er. Allerdings muss er auf Nachfragen einräumen, dass er sich die Kratzer mit einem Cuttermesser selbst beigebracht hat. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und falscher Verdächtigung. Die Frau verlässt seine Wohnung freiwillig. Am Ausgang, so informiert der Pressebericht, erwartet sie bereits ihr Ex-Freund.Bei einem Paar im Weidener Westen eskaliert gegen 21.20 Uhr ein zunächst verbaler Streit. Laut Polizeibericht schlägt der 61-jährige Mann seine zehn Jahre jüngere Partnerin. Sie kontert mit einer Ohrfeige. Da beide leichte Verletzungen im Gesicht aufweisen, ermitteln die Beamten nun wegen Körperverletzung. Eine räumliche Trennung nach dem Gewaltschutzgesetz veranlasst die Polizei nicht, da keiner der Beteiligten ein Interesse daran bekundet habe. Stattdessen "zog sich jeder in seine Ecke der Wohnung zurück", verrät der Polizeibericht.In die Hose geht zu schlechter Letzt der Versuch eines 28-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth, mit seiner in Weiden wohnenden Freundin ins Reine zu kommen. Denn am Montagabend macht er sich mit dem Auto auf den Weg dorthin - obwohl er vorher Alkohol getankt hat. Prompt gerät er in eine Polizeikontrolle. Ergebnis des Alkotests: knapp über ein Promille. Der 28-Jährige muss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, die Autoschlüssel abgeben und das Fahrzeug stehen lassen. Den Heimweg tritt er mit dem Taxi an. Ob er inzwischen seine Beziehung kitten konnte, ist den Gesetzeshütern nicht bekannt.