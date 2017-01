Streit zwischen jungen Leuten am Großparkplatz eskaliert

Es sind wüste Szenen, die die Polizei schildert. Ereignet haben sie sich am 13. Dezember, allerdings habe sich erst jetzt ein klareres Bild ermitteln lassen, weshalb die Beamten nun darüber berichten. Demnach kam es an jenem Dienstag um 19.25 Uhr zu einem Gerangel am Großparkplatz, vorausgegangen war eine wilde Verfolgungsjagd.

Ausgangspunkt war ebenfalls der Parkplatz: Vier Männer - zwischen 18 und 22 Jahre alt - stellten einen 22-Jährigen zur Rede. Dieser soll zuvor mit seinem Opel Astra Runde um Runde um den Parkplatz gerast sein und dabei einen älteren Herren gefährdet haben, als dieser die Weigelstraße auf Höhe des Parkdecks überquerte. Aus der Diskussion der jungen Leute wurde letztlich eine Raserei. Der Astra-Fahrer brauste davon, die anderen hinterher: mit einem schwarzen Seat, einem silbernen Opel und einem blauen Ford. Die Jagd führte über Weiden-Ost auf die B 22 Richtung Südosten und wieder zurück zum Parkplatz. Während dabei auch noch der 22-jährige Fahrer eines Opel Calibra auftauchte, um dem Mann im Astra zu helfen, versuchten die Verfolger Haarsträubendes. Sie sollen den Astra immer wieder bedrängt und ausgebremst haben. Außerdem soll der Seat- den Astra-Fahrer an der Ausfahrt Butterhof trotz Gegenverkehrs beim Abbiegen behindert haben. Ebenso soll es zu mindestens einem waghalsigen Überholmanöver gekommen sein.Zurück am Parkplatz wurde es nicht besser: Es kam zu einem Gerangel mit 15 bis 20 Beteiligten. Dabei erlitt der Astra-Fahrer einen Nasenbeinbruch. Seine Beifahrerin (17) bekam ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Zur Bilanz gehört schließlich noch das zerrissene Hemd des Calibra-Fahrers. Eine Polizeistreife stellte kurz darauf vier Verdächtige, die für die Schläge verantwortlich sein sollen. Dabei fanden sich auch zwei Baseballschläger in deren Autos. Die Beamten bitten nun um Hinweise: 0961/401-321. Insbesondere solle sich der ältere Herr, der womöglich mit einem Rollator unterwegs war, melden. Ebenso weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten der jungen Fahrer gefährdet wurden.