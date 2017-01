Das Komatrinken von Jugendlichen war 2006 und 2008 Anlass für Großaktionen des Suchtarbeitskreises. Seitdem hat sich zwar einiges gebessert, meinen die Verantwortlichen. Trotzdem gilt weiter: "Alkohol bleibt die Droge Nummer eins."

Vereine agieren sensibler

Theaterworkshop 2018

Suchtarbeitskreis Neustadt-Weiden Seit 1981 existiert der Suchtarbeitskreis Neustadt-Weiden. Zu den aktuell rund 90 Mitgliedern zählen unter anderem die Suchtkontaktlehrer aller Schulen, Schulsozialpädagogen, Vertreter von Beratungsstellen, ambulanter und stationärer Einrichtungen, Jugendämtern, Bildungsträgern, Selbsthilfegruppen, der Bewährungshilfe, der Arbeitsagentur, der Kliniken Nordoberpfalz AG, der Initiative "Need no Speed" und die Gleichstellungsbeauftragten aus Stadt und Landkreis.



Ende November wurde der neue Vorstand gewählt. Vorsitzende Katjenka Wild (Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme), ihr Stellvertreter Matthias Warken (Reha-Zentrum Oberpfalz in Waldthurn) und kommissarische Geschäftsführerin Lisa Loreth (Sozialdienst am Gesundheitsamt) lösten ihre Vorgänger Jürgen Orlik (Vorsitzender) und Hans Roggenhofer (Geschäftsführer) ab. Der stellvertretende Vorsitz war aufgrund beruflicher Veränderung der früheren Amtsinhaberin bereits seit einiger Zeit vakant.



Die Geschäftsführung liegt immer in den Händen einer Fachkraft des Gesundheitsamtes. Da im Sozialdienst der Behörde demnächst organisatorische Veränderungen anstehen, kann sich in der Geschäftsführung in Zukunft noch eine Änderung ergeben.



Das neue Führungstrio will vor allem die Vernetzung der Mitglieder untereinander weiter forcieren. Suchtprävention bezeichnet Katjenka Wild als wichtigste Aufgabe des Gremiums. "Wir stellen für interessierte Schulen, Vereine oder Jugendgruppen auch Kontakte zu Präventionseinrichtungen her." Auch interessierte Laien sind in dem Arbeitskreis willkommen. Sie können sich bei Lisa Loreth am Gesundheitsamt in der Maistraße melden, Telefonnummer 09602/70 61 50. (ps)

Das sagt eine, die es wissen muss: Katjenka Wild, Leiterin der Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme in Weiden. Seit Ende November ist die Sozialpädagogin nun auch Vorsitzende des Suchtarbeitskreises Neustadt-Weiden. Und der hat sich für 2017 erneut das Thema Alkohol an die Fahnen geheftet."Früher wurden die Jugendschutzbestimmungen beim Verkauf von Alkohol an unter 16-Jährige oft nicht eingehalten", sagt Lisa Loreth, kommissarische Geschäftsführerin des Suchtarbeitskreises. Bei Kirchweihfesten oder Faschingsumzügen sei bis vor zehn Jahren Alkohol teilweise recht leichtfertig an Jugendliche unter 16 Jahren ausgeschenkt worden. Das habe sich geändert. "Bei Vereinen herrscht da heutzutage eine ganz andere Sensibilität", hat Matthias Warken festgestellt. Der stellvertretende Leiter des Suchtarbeitskreises ist überzeugt: "Viele Jugendliche wachsen heute in diesem neuen Bewusstsein auf." Trotzdem dürfe man das Thema nicht schleifen lassen. "Da muss man dranbleiben."Der Suchtarbeitskreis wird sich deshalb an der bundesweiten "Aktionswoche Alkohol", angeregt von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, vom 17. bis 25. Mai beteiligen. Geplant ist eine Bodenzeitung in der Weidener Fußgängerzone und eventuell auch in einer Gemeinde des Landkreises. Die Zeitung wird Fakten zum Thema Alkohol aufzeigen und die Meinung der Passanten dazu abfragen. Katjenka Wild: "Wir wollen die Menschen zum Nachdenken anregen." Mitglieder des Arbeitskreises, Schulen, Behörden oder Firmen sind dazu aufgerufen, sich mit eigenen Ideen an der Aktionswoche zu beteiligen. Als Beraterin steht Lisa Loreth, erreichbar über den Sozialdienst am Gesundheitsamt, zur Verfügung.Das Führungstrio des Arbeitskreises wird außerdem den "Klarsicht-Koffer" in die Region holen. Hinter diesem Titel verbirgt sich ein Mitmach-Parcours der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der "Klarsicht-Koffer" enthält Mitmach-Stationen, an denen sich Schüler ab 12 Jahren über die Risiken von Alkohol und Tabak informieren können. Er ist mobil, lässt sich schnell einsetzen und bei Bedarf erhalten die Lehrkräfte vorab eine kostenlose Einführung von Lisa Loreth.Im Arbeitskreis selbst wollen die drei Experten außerdem bewährte Präventionsprogramme vorstellen, wie zum Beispiel die "Klasse 2000": ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in Grundschulen. Fortgesetzt wird vom Suchtarbeitskreis Oberpfalz der Präventionswettbewerb an Schulen, bei dem jeweils die zwei besten Strategien zur Suchtprävention mit Geldpreisen belohnt werden. 2016 hatte die Max-Reger-Schule mit einem Theaterstück einen Geldpreis ergattert.Selbst für 2018 gibt es schon konkrete Pläne der Weidener Macher: Zusammen mit dem Jugendzentrum wird der Suchtarbeitskreis einen Theaterworkshop organisieren. In einem Casting werden Schüler ausgewählt. Sie erarbeiten unter Anleitung eines Theaterpädagogen ein Theaterstück, das sie vor Schülern aufführen werden. Auch dieser Workshop befasst sich mit dem stets aktuellen Thema: Alkohol.