Stimmengewirr. Ein Regalbrett klappert. Eine Frau wischt die Verkaufstheke ab, die andere wringt gerade den Putzlappen aus. In den alten Räumen der Weidener Tafel wird am Freitag klar Schiff gemacht, während Karl-Heinz Schell in den neuen Räumen eine Trockenbauwand einzieht.

Eifrige Helfer

Rund 60 000 Euro Kosten

Proteste der Anlieger aus Unwissenheit Bis in den Herbst zogen sich die Proteste von Anwohnern am Rehbühl gegen den Einzug der Tafel in der Fichtestraße. "Das war ein Irrtum, den ich verstehe", sagt Vorsitzender Josef Gebhardt. "Viele dachten, der Edeka-Markt hört auf, weil wir dort einziehen. Dabei war dessen Schließung schon früher beschlossen."



Auch Unwissen kam seiner Ansicht nach dazu. "Viele wussten nicht, was die Tafel ist oder unsere Wärmestube." Hier will der Vorsitzende Abhilfe schaffen: "Sobald der Umbau fertig ist, laden wir die Anlieger ein und stellen ihnen die Arbeit der Tafel vor."



Was für Gebhardt allerdings nicht vergessen ist, sind die Hass-Mails und Drohungen, die er damals erhalten hat. "Das wirkt nach. Es belastet mich heute noch manchmal." Er sei kurz davor gewesen, alles hinzuwerfen. "Das ging über meine Belastungsgrenze." Er habe es letztlich nicht getan, weil er zugleich "eine Menge Unterstützung erfahren" habe. Von allen seinen Vorstandskollegen und auch von seiner Frau. "Die hat gesagt: Jetzt kannst aber nicht aufhören."



Doch so ein Kampf gegen Windmühlen "nimmt einem die Lust und Energie", blickt er zurück. "Ich weiß auch, welche Personen dahintergesteckt haben. Das waren nur zehn Leute." Doch kaum habe der Stadtrat den Zuschuss genehmigt, seien die Gegner schlagartig verstummt. "Da war kein Ton mehr zu hören. Das ist schon erstaunlich." (ps)

Von Jutta PorscheEs geht voran. Das muss auch sein. Denn der Zeitplan von Vorsitzendem Josef Gebhardt ist eng gesteckt. "Am 14. Januar haben wir angefangen, die Räume des ehemaligen Edeka-Marktes in der Fichtestraße auf- und auszuräumen." Fünf Arbeitseinsätze gab es seitdem. Bis Ende März sollen außerdem die bisherigen Räumlichkeiten in der Frauenrichter Straße leer und frisch geweißelt sein. Parallel dazu erfolgen Umbau und Sanierung der neuen Unterkunft in der Fichtestraße. Am 3. April werden dort erstmals Lebensmittel ausgegeben. Um das zu stemmen, ist jede helfende Hand willkommen.Denn: "So weit wie möglich übernehmen wir die Arbeiten mit Ehrenamtlichen selbst", sagt Gebhardt. Etwa 15 Frauen und Männer packen beim Umbau mit an. "Da ist auch eine gewisse Erfahrung nötig." Bei den Ausräumarbeiten helfen auch die übrigen Ehrenamtlichen und 1,50-Euro-Jobber mit, die in der Tafel aktiv sind. Am Freitag sind sie im Verkaufsraum in der Frauenrichter Straße zu Gange: putzen Regale, Tische, Theke und Boden. "Ab nächster Woche wird gemalert", zeigt Gebhardt seinen Zeitplan auf. "Am 18. Februar folgt die Bodenreinigung in den bisherigen Räumlichkeiten."In der Fichtestraße gibt es bis zum Einzug ebenfalls noch viel zu tun. Die komplette Fensterfront - "das ist alles Ein-Scheiben-Verglasung" - muss erneuert werden. Das Bauunternehmen von Karl-Heinz Schell zieht die Trockenbauwände für die Büros in der Fichtestraße ein. Dort müssen die insgesamt 830 Quadratmeter noch unterteilt werden. Die Trennwand im ehemaligen Verkaufsraum wird die Schreinerei Stich aus Weiden errichten. Auf 500 Quadratmetern entstehen dann zwei Räume: Einer für die Lebensmittelausgabe, der andere zum Vorsortieren und Lagern der Ware. Gebhardt verfährt bei der Auftragsvergabe ähnlich wie die öffentliche Hand: "Wir machen Ausschreibungen, holen jeweils mindestens drei Angebote ein. Der Günstigste erhält den Zuschlag."Doch bis zum geplanten Standortwechsel Ende März sind es nur noch sieben Wochen. "Es pressiert." Die neue Wärmestube in der Fichtestraße wird bis dahin allerdings nicht fertig, ist ihm klar. "Dafür läuft die in der Frauenrichter Straße noch bis 30. April. Danach ist es ohnehin nicht mehr so kalt." Regale und Gefriertruhen hat der ehemalige Betreiber des Edeka-Marktes dem Verein überlassen. "Einen Teil davon können wir selbst verwenden. Den Rest haben wir an die Tafeln in Marktredwitz, Schwandorf, Oberviechtach und den Bürgerladen in Grafenwöhr weitergegeben." Eine Kühltheke oder ein Kühlregal mit 2 bis 3 Meter Länge wird die Tafel neu anschaffen. "Ab 2018 sind neue Kühlmittel vorgeschrieben", erklärt Gebhardt. "Der Umbau der alten Geräte lohnt sich da nicht mehr." Schreibtische, Regale und Schränke werden - so weit brauchbar - mit umgezogen.Trotzdem: Auf rund 60 000 Euro beziffert der Vorsitzende die Kosten für Umbau und Neuanschaffungen. Auch ein behindertengerechtes WC gehört dazu. Schließlich gehören auch Schwerbehinderte und Rollstuhlfahrer zu den Kunden. Für Letztere möchte der Vorsitzende künftig gesonderte Ausgabezeiten anbieten, ebenso wie für Umschüler oder andere Menschen, die tagsüber nicht zur Tafel kommen können."Mir schweben noch weitere Ideen vor", verrät Gebhardt. "Aber die muss ich erst mit dem Vorstand besprechen." Der Zeitplan für die nächsten Wochen steht jedenfalls. Am Freitagnachmittag werden die Putzeimer aber erst mal zur Seite geräumt.