Der große Trumpf am "Elly" ist der Tanz. Mit Irish Dance begrüßen die Schülerinnen beim Tag der offenen Tür ihre Gäste. Das Mädchengymnasium punktet am Samstag aber noch mit vielen anderen Aspekten.

Im französischen TV

Experimente mit Farbe

(uz) Es gab Wiener Schnitzel und Hirsetaler für alle Besucher. Aber im Mittelpunkt standen schulische Klassiker wie Kennenlernen, Informieren und Mitmachen. Schließlich sollte man sich auch hinterher noch erinnern an den "Tag der offenen Tür" am Elly-Heuss-Gymnasium. Schulleiter Oberstudiendirektor Reinhard Hauer versprach jedenfalls einen spannenden Tag. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Irish Dance und einem künstlerischen Tanz mit den zweiten Landessiegern für Tanz. Anschließend waren Übertrittswillige und ihre Eltern eingeladen, alle Stationen - von der Druckwerkstatt im Keller bis zum Bundesländerpuzzle im ersten Stock - zu besuchen."Wir haben keine Jungs, das verändert die Lernatmosphäre", unterstrich Hauer. "Es gibt keine geschlechterspezifischen Festlegungen." Kürzlich drehte ein französisches Fernsehteam einen 20-minütigen Beitrag über das Mädchengymnasium. "Wir haben mehr Energie und Möglichkeiten, uns auf die Förderung und Entwicklung unserer Mädchen zu konzentrieren, als dies in einer gemischten Schule möglich wäre." Und zwar in allen Facetten."Wir haben die Weidener Schülerakademie hier, die jährlich für besonders begabte Schülerinnen fünf Kurse anbietet." Aber auch Programme für Mädchen mit temporären Lernschwierigkeiten. Denen biete die Schule Förderkurse und individuelle Lernzeiten an. "Wir bemühen uns auch, nichtmuttersprachliche Schülerinnen zu fördern."Kurzum: "Wir decken die ganze Bandbreite der Entwicklung ab." Dazu besitze das Elly ein "ganz motiviertes Lehrerkollegium". Die Schülerakademie biete den Mädchen überdies ganz besondere Chemiekurse. "Und in der Oberstufe haben wir für jede Sparte - Sprachen, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften - eine eigene Profilstunde." Ferner vermittle die Schule Praktika, zum Teil auch in den Ferien. "Zwei Wochen in sozialen Einrichtungen." Das "Elly" stehe für künstlerische und tänzerische Wettbewerbe. "Auch im musischen Bereich versuchen wir uns immer mit schönen Konzerten zu präsentieren."Derzeit zählt das Gymnasium 580 Schülerinnen. Ganz neu auf dem Radar: die IT-Ausstattung 4.0. Dies bedeutet: Bis Ende des Schuljahres wird jedes Klassenzimmer mit Laptop, Beamer und Dokumentenkamera und natürlich WLAN ausgestattet sein. Ziel der Aktion sei, dass Schülerinnen ihre eigenen Tablets oder Laptops mitbrächten für Präsentationen und Rechercheaufträge.Gezeigt wurden Ausstellungen über den Schüleraustausch mit Issy- les-Moulineaux und Caen in Frankreich sowie mit Rubi in Spanien. Das Fach Geschichte deckte ägyptische Rätsel auf. Der Mathe-Bereich glänzte mit kniffligen Experimenten. Die Kunstabteilung präsentierte sich mit einer Jahresausstellung. Bei den Biologen stand das Mikroskop hoch im Kurs. In der Turnhalle rollte der Ball. Interessant im Sozialkundebereich war ein Altersanzug, der verdeutlichte, wie eingeschränkt sich Senioren mit 80 Jahren fühlen müssen. Ein ganz anderes Gefühl vermittelte die Wirtschaftsabteilung: nämlich wie sich Geld anfasst.Die Konfessionen unterstrichen eine starke Gemeinschaft. Die Chemiker experimentierten mit Farben und Rauch. Die Theater-Fraktion improvisierte, die Schülerakademie lud zur Society-Debatte. Präsentiert wurde der Info-Tag von Schülerinnen, Schülermitverantwortung, Elternbeirat und Förderverein.