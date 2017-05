Zum "Tag der offenen Tür" hatten die Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe und die Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen eingeladen. Englisch, Französisch, Spanisch und Tschechisch: Die Kernfächer der Sprachenschulen standen im Mittelpunkt. Für zukünftige Schüler, ihre Eltern und interessierte Gäste blieben keine Fragen zu einer Berufsausbildung im Bereich Fremdsprachen offen.

In Schnupperkursen erfuhren die Besucher Verblüffendes und zum Teil auch Witziges über Aussprache, Wortschatz und Grammatik der verschiedenen Sprachen. Auch Wissenswertes zu landeskundlichen Themen kam nicht zu kurz, ebenso wie Kulinarisches. Denn die Schüler boten selbst zubereitete internationale Schmankerln an.Im Fachbereich Englisch erklärten die Studierenden der Fachakademie, wie die Dolmetschanlage der Fachakademie funktioniert und gaben eine Kostprobe ihres Könnens im Konferenz- und Videodolmetschen. Ein Sprachen-TÜV, internationale Schreibtests am PC, Infotische zu sämtlichen Sprachenzertifikaten sowie zum Wirtschaftsunterricht rundeten das Angebot ab. Zudem gab es Vorträge zu den Ausbildungsangeboten der Fremdsprachenschulen mit der Möglichkeit zu Sprachaufenthalten in Europa und den Optionen eines internationalen Bachelor- und Masterstudiums in England.Es lohnte sich doppelt, jede Infostation zu besuchen. Denn so war es kein Problem, das Tagesrätsel zu lösen. Der Gewinner konnte sich über ein Tablet freuen.Wer im neuen Schuljahr eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten oder Übersetzer und Dolmetscher beginnen möchte, kann sich am Beruflichen Schulzentrum Weiden anmelden. Einige wenige Plätze sind noch frei.