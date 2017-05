Tag der offenen Tür im Haus für Kinder St. Elisabeth

Nach dem Festakt mit Weihbischof Reinhard Pappenberger und der Schlüsselübergabe stehen am Sonntag die Türen des Kinderhauses St. Elisabeth für die Bevölkerung offen. Pfarrer Peter Brolich führt mitLeiterin Elisabeth Melzner durch die Räume, Turnhalle, Krippe und Hort.

(kzr) Auch die Spielwiese und die Außenanlagen durften die Besucher und Gäste am Wochenende betreten. In einer Powerpoint-Präsentation zeigte Architekt Kneidl im Turnraum noch einmal in Bildern die Entstehungsgeschichte des großen Gebäudes. 173 Kinder finden nun Herberge und Aufnahme in den zahlreichen Gruppierungen.In fünf Räumen durften die Kinder sich schminken lassen, mit den Erzieherinnen forschen, sich in einer Wohlfühlecke massieren lassen und viel Kreativität zeigen bei den vielen sonstigen Spielen.Das pädagogische Personal war nicht nur mit den Kindern beschäftigt, auch den Eltern und Gästen zeigte es Interessantes aus der Arbeit mit den Mädchen und Buben. Bei Kaffee und Kuchen pflegten die Gäste die Geselligkeit Dazu hatte der Elternbeirat den Grill angeworfen.