(uz) Den ganzen Tag erkundeten die Neulinge das Schulhaus bei einer großen Rallye. Im Fach Englisch stellten Lehrer vor, wie eine mündliche Schulaufgabe aussieht, in Mathematik ging es auf Schatzsuche. Jakob Reitz organisierte einen Vorlesewettbewerb der siebten Klassen. Kevin Feldmeier und Leonid Lolganaj setzten sich gegen ihre Mitschüler durch und erhielten Urkunden und Büchergutscheine. Beide qualifizierten sich außerdem für den Oberpfalzentscheid in Eschenbach.Thomas Reitmeier, Schulleiter und Oberstudiendirektor, erläuterte den Gästen das Prinzip der Ganztagsschule. "Hier wird den Schülern mit zusätzlichen Stundenangeboten unter die Arme gegriffen." Zudem würden dadurch Selbständigkeit und Aktivitäten unterstützt. Neu im Programm: Das doppelte Klassenleiterprinzip. Sprich: In den Klassen unterrichteten zeitweise zwei Lehrer (männlich und weiblich) gleichzeitig. Essen werden die Schüler in der Klinikums-Mensa.Beratungslehrer informierten in der Aula über das Schulprofil und Übertrittsbedingungen, Berufsberater gaben Tipps zur Berufsorientierung und die Schulleitung stellte das betriebliche Schulungszentrum vor. Das Programm war umfangreich. Eine Kunstausstellung informierte über die Themen "Erlebnistage" und "Tage der Orientierung". Auch Musikliebhaber kamen auf ihre Kosten, als Schüler präsentierten, wie man verschiedene Instrumente spielt. Sie stellten auch neue Energieträger vor.Dass die Gustl-Lang-Schule eine Schule ohne Rassismus ist, dafür aber mit viel Courage, wurde im Fach Sozialkunde demonstriert. Auch einen Computerführerschein können die Neulinge hier erwerben. Die Lehrer schnitten verschiedene Themen an, unter anderem Übungsunternehmen, betriebliche Steuerungen und Kontrollen. Das Seminar Wirtschaft stellte sich ebenso vor wie die Flüchtlingsbeschulung."Derzeit werden an der Staatlichen Wirtschaftsschule knapp 400 Schüler unterrichtet", sagte der Schulleiter. Zusammen mit der Wirtschaftsschule in Eschenbach seien es 670. "Unsere Schule nimmt Schüler im Gegensatz zu den Realschulen und den Gymnasien erst ab der Jahrgangsstufe sieben auf", erklärte Reitmeier. "Deshalb haben wir für unsere Schüler, die bereits wissen, wo der Weg hingeht, ein passgenaues Angebot." Er sehe deshalb darin einen berechtigten Platz in der Weidener Schullandschaft. "Darüber hinaus sind wir nach der Grundschule die erste Schulart, die nach dem neuen Lehrplan Plus arbeitet, also mit kompetenzorientierten Lehrplänen."Die entsprechenden Fächer seien nicht mehr auf Lerngebiete ausgerichtet, sondern nach Kompetenzen: Fachkompetenz, soziale Kompetenz und persönliche Kompetenz werden zusammengefasst und stehen in der jeweiligen Handlungssituation im Einklang. Die Schülerzahlen sind etwas rückläufig. Das erklärt Thomas Reitmeier damit, dass im vergangenen Jahr große Abschlussklassen verabschiedet wurden. "Das kompensieren aber die Flüchtlingsklassen."In Weiden und Eschenbach gibt es aktuell jeweils zwei davon. "Diese Schüler beginnen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren." Zwei Jahre blieben sie hier. Ein Vorschuljahr, in dem Grundlagen wie die deutsche Sprache unterrichtet werden, und ein Berufsorientierungsjahr. "Hier arbeiten wir mit der Europaberufsschule und dem Berufsschulzentrum in Neustadt zusammen." Die Übungsfirmen wurden dadurch ausgeweitet. Derzeit beschäftigten sich die Schüler mit betrieblichen Abläufen von der Auftragsannahme bis hin zum Inkasso-Einsatz. Die offizielle Anmeldezeit für die Wirtschaftsschule beginnt Ende März. Anträge können in der Schule abgegeben werden.