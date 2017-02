"Patient first", sagt Alfred Rast in Anlehnung an den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Und mit "Sicherheit ist unser Job" hat der Geschäftsleiter des Rettungszweckverbandes (ZRF) Nordoberpfalz bei der Jahrespressekonferenz gleich noch einen Slogan für die Arbeit der Integrierten Leitstelle (ILS) parat. Die Zahlen, die Rast und seine Mitstreiter am Donnerstag präsentieren, sind beachtlich.

Täglich gehen bis zu 350 Anrufe bei der Leitstelle ein - von Alarmierungen bei dramatischen Notfällen bis hin zu Hilferufen von Katzenbesitzern, deren Tiere von einem Baum gerettet werden müssen. 2016 schickt die ILS 85 626 Fahrzeuge zu Unfallorten, Bränden oder Kranken. Das sind 1434 mehr als noch im Vorjahr.Chef Herbert Putzer schildert markante Vorgänge. Die Zahl der Kindernotfälle ist demnach in der Nordoberpfalz weiter steigend. 581 Mal (plus 8,2 Prozent) mussten Buben oder Mädchen hauptsächlich mit Verbrennungen oder Verätzungen in die Klinik gebracht werden. 385 Alkoholvergiftungen bedeuten eine Zunahme von 14,5 Prozent. "Für Partyparolen wie 'Saufen, bis der Notarzt kommt' habe ich kein Verständnis", wettert Rast. Die Suizidversuche erreichen mit 140 (plus 38) ebenfalls eine neue Höchstmarke. Allein fünf Lebensmüde wollen von einer Brücke springen. Immer häufiger müssen schwergewichtige Patienten (95) mit einem Spezialfahrzeug transportiert werden. Die 225 Feuerwehren rücken zu 803 Bränden und 2677 Hilfeleistungen aus. 141 Personen können sie retten, für 16 Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Am häufigsten sind die Spritzenmänner in Weiden, Tirschenreuth und Eschenbach im Einsatz. Als einzige Wehr wird Speinshart zu mehr Bränden als technischen Hilfeleistungen beordert."Christoph 80" geht 1375 Mal in die Luft. Die Wasserrettung ist 10 Mal gefordert, die Bergrettung 28 Mal. Krisenintervention und Notfallseelsorge werden 170 Mal gebraucht. Die schnellen Helfer vor Ort, die die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte überbrücken, werden 5691 Mal alarmiert. Nirgendwo in Bayern gibt es so viele HvO wie in den Kreisen Neustadt und Tirschenreuth.ZRF-Vorsitzender Andreas Meier hofft, dass noch im ersten Quartal 2017 die Entscheidung für das neue Katastrophenschutzzentrum des BRK Bayern in Neuhaus fällt. "Das wäre eine große Bereicherung", meint der Landrat.