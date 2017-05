Weitere Etappe auf dem Weg zur Stromautobahn Südostlink: Tennet hat jetzt im Zuge des Netzausbau-Beschleunigungsgesetzes (Nabeg) Antrag auf Bundesfachplanung gestellt und die Unterlagen für den Abschnitt C von Hof bis Pfreimd eingereicht.

Altenstadt/Weiden. Die für diesen Raum zuständige Antragskonferenz ist am Mittwoch, 17. Mai, um 11 Uhr und am Donnerstag, 18. Mai, um 9 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Bei den Antragskonferenzen handelt es sich um öffentliche Fachgespräche. Dabei werden Informationen zur Umwelt- und Raumverträglichkeit der Vorzugstrasse und der Alternativkorridore gesammelt und erörtert. Es empfiehlt sich daher, grundlegende Sachverhalte, die für die Berücksichtigung zur Raumordnung wichtig sind, frühzeitig an vorhaben5@bnetza.de der Bundesnetzagentur und in Kopie an die BBV-Geschäftsstelle Weiden weiterzugeben.Zu grundlegenden Sachverhalten gehören beispielsweise aktuelle Aussiedlungsvorhaben, vorhandene Bewässerungsbrunnen, Vorrang zum Abbau von Bodenschätzen etc., die einen Raumwiderstand oder eine Sperrwirkung für die Leitungsbaumaßnahme darstellen. Details wie Drainagenverläufe spielen auf dieser Planungsebene keine Rolle, da es in erster Linie um die Prüfung und Festlegung der einen Kilometer breiten Planungskorridore geht. Der genaue Trassenverlauf soll erst im Planfeststellungsverfahren Ende 2018 festgelegt werden.Der Abschnitt ist unter www.netzausbau.de/vorhaben5-c beschrieben. Hier kann auch die Anmeldung zur Antragskonferenz erfolgen. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich. Wer teilnehmen möchte, bekommt bei Anmeldung eine Art Eintrittskarte mit der Information, wann Einlass ist und dass nach Beginn kein Einlass mehr möglich ist. Die Planungsunterlagen für den Abschnitt C Hof-Schwandorf können im Internet eingesehen werden. Ebenfalls findet man dort Steckbriefe für den weiteren Abschnitt D bis Landshut, allerdings noch ohne Karten. Zu beachten sind die großen Datenmengen und die lange Zeitdauer für das Herunterladen. Der Bauernverband kündigt noch eine Informationsveranstaltung für die betroffenen Eigentümer und Landwirte an.Zu einer weiteren Info-Veranstaltung unter dem Motto "Oberpfalz unter Strom" lädt die Bürgerinitiative "NEW gegen die Trasse - für eine dezentrale Energiewende" Bürger und Initiativen von Hof bis Schwandorf am Dienstag, 9. Mai, um 20 Uhr in "D'Wirtschaft" in Altenstadt/WN ein.___Weitere Informationen: