Rothenstadt. (kzr) Auf den Plätzen schwitzten die Mitglieder der Tennisabteilung des VfB Rothenstadt im vergangenen Jahr nicht nur aus sportlichen Gründen. Sie hatten auch eine Menge Arbeitseinsätze zu bewältigen. Davon berichtete Leiter Christian Schraml in der Hauptversammlung im ebenfalls neu sanierten Tennisheim.

In vielen Arbeitsstunden habe man sich darangemacht, die Plätze wieder spielbereit zu gestalten, sagte Schraml. Die Sanierungsmaßnahmen, die Gartenarbeiten auf der Außenanlage, die Ausbesserungen an der Flutlichtanlage oder die Renovierung der Terrasse, das alles forderte die Mitglieder. Dafür dankte der Leiter den Helfern. Erfreulich sei, dass nunmehr bei der Bedienung der Flutlichtanlage nicht mehr der Weg ins Sportheim zu nehmen ist. Jetzt kann per SMS die Anlage an- oder abgeschaltet werden. Und: Trotz der Investitionen verzeichnet Kassier Simon Lochmüller ein Plus.Aber natürlich hatte Schraml auch sportlich viel zu berichten: Erfolgreich waren die Mannschaften bei den Medenspielen. Die Damen stiegen in die Bezirksklasse 2 auf. Trainer Erhard Rothballer habe hier ein ausreichendes Mannschaftsgefüge. Die Herren belegten einen guten Mittelplatz. Schraml überreichte die Pokale an die Vereinsmeister. Im Mixed siegten Simon Wagner und Katja Gradl, bei den Damen setzte sich Christine Hirnet an die erste Stelle, bei den Herren Michael Arnold. In einer Ergänzungswahl entschieden sich die Mitglieder für Michael Arnold als neuen Platzwart.Weiter erinnerte Schraml, dass zum 1. Mai - wenn die Plätze in Eigenregie wieder fertig sind - ein Eröffnungsturnier angedacht ist. Dabei ist erstmals ein Schnupperkurs für Kinder angesetzt. Auch beim Jubiläum des Hauptvereins im Sommer, zu dem Vorsitzender Robert Hagn einlud, wollen die Tennisspieler mitwirken.