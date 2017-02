Wenn Lilli steht, reicht ihr Kopf dem kleinen Elias bis ans Kinn. Doch das hält den Knirps nicht davon ab, das Ohr der Hündin ausgiebig zu untersuchen. Geduldig lässt der Therapiebegleithund die Prozedur über sich ergehen.

Hund leckt Finger ab

Laufen als Ausgleich

Ein- bis zweimal pro Woche nimmt Elisa Hofmann ihre dreijährige Hundedame mit in die Kinderkrippe. Die 24-Jährige arbeitet seit September als Erzieherin im Anerkennungsjahr in der Witt-Kita "KiWitt". "Ich wollte schon immer etwas mit Kindern und Hunden machen", erzählt sie. Ganz bewusst hat sie sich deshalb in Kindertagesstätten beworben, die von den Johannitern geführt werden. "Denn die befürworten tiergestützte Pädagogik."Elisa Hofmann geht das Thema behutsam an. "Man kann nicht von heute auf morgen einen großen schwarzen Hund mit in die Krippe bringen", weiß sie. Zunächst lädt sie die Eltern zum Infoabend ein, nimmt ihnen Ängste und Unsicherheiten. Lilli schwänzelt bei dem Kennenlernen durch die Stuhlreihen und überzeugt die Mütter und Väter ganz ohne großes Zutun. "Es ist auch ganz wichtig, wie die Eltern auf den Hund reagieren", erklärt die Erzieherin. Ist die Mutter vom Hund begeistert, kämen die Kindern gar nicht auf die Idee, Angst zu haben.Auch Lilli bekommt Zeit, sich einzugewöhnen. Zunächst bringt Elisas Mutter die Hündin nur mal für eine Stunde vorbei. Als dies klappt, darf Lilli länger mit. Inzwischen verbringt sie ganze Tage in der Kita. Die Begegnung zwischen Hund und Kind erfolgt in Kleinstgruppen. Die Erzieherin nimmt zwei bis vier Kinder jeweils eine halbe bis eine Stunde mit ins Hundezimmer. "Heute haben wir Körperwahrnehmungsspiele gemacht", blickt Elisa Hofmann auf den Tag zurück. Die Kinder bekamen Streichwurst auf die Hände, der Hund durfte sie ablecken. "Dazu ist schon ein gewisses Maß an Vertrauen notwendig", erklärt die Erzieherin.Ein anderes Mal sind Intelligenzspiele an der Reihe. Die Mädchen und Buben dürfen Leckerlis in Schüben verstecken, der Hund muss sie suchen. "Das haben wir in den vergangenen Wochen auch draußen im Schnee gespielt." Falls es der Hund nicht gleich schafft, lernen die Kleinen, wie sie dem Tier Hilfestellung geben können.Wenn Lilli der Trubel zu viel wird, hat sie die Möglichkeit, sich in ihr Körbchen zurückzuziehen. "Dann wissen die Kinder, dass sie sie nicht stören dürfen." Auch am Schwanz ziehen oder beim Fressen stören sind tabu. Ebenso lernt der Nachwuchs, dass er sich Hunden, die die Zähne fletschen, nicht nähern sollte. "Lilli macht das zwar nicht, aber die Kinder sollten wissen, dass es Hunde gibt, mit denen nicht zu spaßen ist." Die Zwei- bis Dreijährigen haben das schon einigermaßen drauf. "Den ganz Kleinen muss man das immer wieder sagen", schmunzelt Elisa.Die 24-Jährige widmet sich auch in ihrer Freizeit den Vierbeinern. Sie gehört den Hundefreunden Weiden an, die im Weidingweg ihren Trainingsplatz haben. Neben Lilli besitzt Elisa noch einen 12-jährige Beagle, den sie allerdings nicht zum Therapiebegleithund ausbilden konnte. Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, musste ein Welpe her. Lillis Wurf war keine Züchtung, "sondern eher Zufall". Elisa kennt ihrer Hündin von klein auf. Bereits fünf Wochen nach Geburt hat sie sich für Lilli entschieden. Doch vom Hundebaby bis zum Therapiebegleithund ist noch ein weiter Weg.Zunächst muss der Hund die Begleithundeprüfung ablegen. "Das ging bei uns im Verein", erzählt Elisa. Der nächste Schritt kostet mehr Zeit und Nerven. Zweimal pro Woche fahren Elisa und Lilli nach Kronach. "Donnerstagabend zur Theorie, am Sonntag zur Praxis."Die engagierte Erzieherin ist im Verein der Hundefreunde nicht die einzige mit dieser Ausbildung. Auch Vereinskollegin Linda Dobner (27) entschloss sich mit ihrem Hund Finn zur Begleithundeprüfung. Sie wählt allerdings die Blockvariante und fährt jeweils in den Ferien nach Bad Tölz zur Schulung. Finn, ein Australian Shepherd, begleitet Linda ebenfalls mit in den Kindergarten. Die Erzieherin arbeitet in der Klinikkrippengruppe "Marienkäfer" in Amberg und betreut zusätzliche Projekte mit Kindergartenkindern. "Hier sind die Kinder schon größer und haben mehr Verständnis." "In der Krippe reicht es oft schon, dass der Hund einfach da ist", sagt Elisa Hofmann.Nach einem Tag in der Kita streckt auch Lilli alle Beine von sich. "Das ist für sie vom Kopf her anstrengend", erzählt Elisa. An diesem Tag reicht der Hündin ein Spaziergang am Abend. Dafür ist am nächsten Tag der Bewegungsdrang umso größer. Elisa und Lilli zählen bei den Hundenfreunden zu den Läufern und trainieren für die Zwei-Kilometer-Distanz. "Kurz und knackig", beschreibt die 24-Jährige ihre Läufe. Lindas Finn mag zum Ausgleich lieber Nasenarbeit. Beim Mantrail- oder Dummy-Training sucht er versteckte Gegenstände. "Wenn die Hunde nur im Kindergarten sein müssten, wären sie keine guten Therapiehunde."