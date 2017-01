Die "Traumfabrik" produziert wieder auf Hochtouren. Über 30 Künstler zeigen eine fantasievolle Mischung aus Artistik, Comedy, Tanz und Musik - ein Programm zum Staunen, Lachen, Träumen. Angekündigt sind neben faszinierenden Neu-Inszenierungen des "Traumfabrik"-Ensembles auch die Lieblingsnummern der Fans. Die Shows beginnen am Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 8. Januar, um 14 und 18 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Für die Samstag-Vorstellung sind zwei mal zwei Karten zu gewinnen.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Traumfabrik", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Mittwoch, 12 Uhr, geschaltet. Rechtsweg ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden.