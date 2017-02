Es ist nie zu spät: Noch auf der Suche nach einer Last-Minute-Überraschung? Der Ticket-Schalter von Oberpfalz-Medien hat einiges im Angebot. Hier eine kleine Auswahl für alle, die noch auf der Suche sind:

Ladies Night (Stadthalle Neustadt) am 18./19. März und 7./8. April 2017Geiles-Leben-Festival mit Lena Meyer-Landrut (Volksfestplatz in Weiden) am 16./17. Juni 2017 Oberpfalzfestival mit Christina Stürmer (unser Bild) und Chris Boettcher (auf dem Festplatz in Tännesberg) am 24. Juni 2017La Brass Banda (auf dem Festplatz in Wernberg) am 10. September 2017Chippendales (Regensburg Audimax) am 26.Oktober 2017Sarah Connor (Burg Abenberg) am 30. Juni 2017,James Blunt (Nürnberg, Arena) am 28. Oktober 2017Rea Garvey (München, Tollwood) am 23. Juni 2017Silbermond (München, Tollwood) am 14. Juli 2017Evita (München, Deutsches Theater) vom 11. bis 24. April 2017Cats (München, Deutsches Theater) vom 18. Juli bis 6. Ausgust 2017Karten für diese und viele andere Veranstaltungen gibt es unter anderem direkt am Ticketschalter von NT, AZ und SRZ. Bild: Mateusz Tondel