(rdo) Da muss man helfen. Das, so Tina Meyer, war für ihren Sohn Kai und sie bald klar, als sie durch Zufall vom Einsturz der Schule im Dorf Tinou im westafrikanischen Benin erfuhren. 20 Jahre ist das her. Und Tina Meyer hat eine Menge geholfen seit dieser Zeit. Wie genau, das schilderte sie bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Im "Café Mitte" stellte Meyer ihr Schulprojekt vor.

Statt der zusammengestürzten Schule stehen in dem Dorf inzwischen 6 feste Gebäude für 600 Schüler, berichtete Meyer. Sie selbst helfe dabei unbürokratisch und ohne Verein. Das ihr anvertraute Geld werde vollständig in Bildung investiert. Auch ihren Flug ins Land zwischen Togo und Nigeria zahle sie selbst.Einmal jährlich reist die Weidenerin für vier Wochen in den Ort, in dem es keinen Strom oder fließendes Wasser gibt. Die Einwohner des 800-Seelen-Dorfs lebten überwiegend von der Landwirtschaft. Es gebe dort keine Hungersnot, da in der Region Regen fällt, lediglich die tierischen Eiweiße fehlten häufig bei der Ernährung. Weil bei den Jugendlichen im Dorf Fußbälle hoch im Kurs stehen, stellte kommissarischer GEW-Vorsitzender Richard Dütsch zwei Bälle, eine Luftpumpe sowie eine Geldspende in Aussicht. Konrad Merk hatte den Kontakt zwischen Meyer und der GEW hergestellt.In der Versammlung berichtete Herbert Schmid von "Arbeit und Leben Bayern" außerdem über das arbeitsplatzorientierte Bildungsangebot "BasisKomPlus". Dabei werde sich Raul Vitzthum dem Analphabetismus in der Region widmen. Zusammen mit den Betriebsräten und Unternehmen werde er Menschen Hilfe anbieten, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Für 11. Mai lädt die GEW zum Vortrag "Wohin driftet die Türkei?".