Weiden/Altenstadt. Eiskalt ist es draußen. Da traut sich kaum jemand in die Waschanlage. Dabei wäre es durchaus sinnvoll, auch im Winter regelmäßig sein Auto zu pflegen. Vor allem das Salz auf den Straßen greift den Lack der Fahrzeuge an, wissen Experten. Also ab in die Waschanlage? Unter Umständen."Bei extremen Minusgraden würde ich es komplett lassen, in die Waschanlage zu fahren", meint Thomas Bock, Inhaber von B&B Exklusive Autowäsche in Altenstadt. "Die Leute sollten die Plusgrade oder den Sonnenschein ausnutzen. Denn dann kann das Auto nach dem Waschen besser trocknen."Bleibe nämlich Feuchtigkeit zurück, könnte es zu Problemen kommen: "Unter Umständen kann das Assistenzsystem kaputt gehen, die Elektronik könnte spinnen, Türen und Fenster nicht mehr richtig schließen." Bocks Empfehlung lautet: In eine Waschstraße fahren. Denn hier gibt es Trockenmaschinen. Weiter erklärt er: "Um Feuchtigkeit im Innenraum zu vermeiden, lohnt es sich, Fußmatten auszuschütteln. Dann bildet sich kein Schimmel. Außerdem vermeidet man so, dass die Scheiben innen gefrieren."Jürgen Bartmann, Inhaber der Waschwelt in Weiden, empfiehlt, um sein Auto gut geschützt durch den Winter zu bekommen, in der Waschstraße vorzufahren. Dort werde das Auto mit einem Dampfstrahler vorbehandelt, grobe Salz- und Schmutzreste würden so entfernt. "Ohne Vorreinigung ist es problematisch. Denn durch die Reste können die Bürsten Schlieren im Lack verursachen. Das sind quasi feine Kratzer", erklärt Bartmann.Der Experte meint zudem, dass es nicht notwendig sei, sich wegen der Minusgrade vor der Autowäsche zu scheuen. "Zu ungefähr 95 Prozent öffnen Autos inzwischen mit Fernbedienungen. Ein großes Problem waren immer die eingefrorenen Schlösser. Wichtig ist eine gute Trocknung nach dem Waschvorgang. Damit keine Feuchtigkeit übrig bleibt."Um das Auto besser vor Salz zu schützen, sei Wachs eine gute Möglichkeit. "Das Wachs bietet sich als Schutzfilm für den Lack an." Eine Gefahrenquelle bleiben die Gummis an den Türen, Fenstern oder am Kofferraum. "Nach dem Waschen ist es gut, die Gummis noch einmal mit einem trockenen Tuch zu behandeln. Speziell die Türgummis sollten auch regelmäßig eingefettet werden". Unter anderem würden sich dazu Glycerinstifte, die es als Kfz-Zubehör in Fachmärkten gibt, bestens eignen.