Tote Ente in der Moosfurtsiedlung war infiziert

Jetzt ist auch die Stadt dabei. Eine am 30. Januar in der Moosfurtsiedlung gefundene tote Wildente trug die hochpathogene Form des aviären Influenza Virus Subtyp H5N8. Die Wildvogelgeflügelpest hat damit Weiden erreicht. Die Stadtverwaltung richtete am Montag einen Sperrbezirk von drei Kilometern und ein zusätzliches Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern rund um den Fundort ein.

An den Hauptzufahrten zu diesen Gebieten werden Schilder mit der deutlichen Aufschrift "Wildvogelgeflügelpest-Sperrbezirk" bzw. "Wildvogelgeflügelpest-Beobachtungsgebiet" gut sichtbar angebracht. In beiden Bereichen gelten strenge Einschränkungen. Die Allgemeinverfügungen werden im nächsten Amtsblatt (Sonderausgabe), auf der Amtstafel und auf der Homepage der Stadt Weiden veröffentlicht.Bisher wurden der Stadt keine weiteren toten Vögel gemeldet. Die Stadtverwaltung appelliert an alle, tote Tiere nur mit Schutzhandschuhen zu berühren. Alle Geflügelhalter sind aufgefordert, die zusätzlichen Biosicherheitsmaßnahmen zuverlässig einzuhalten.