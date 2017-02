(pkhi) Populistische Parolen hört man häufig. Und häufig möchte man widersprechen. Allerdings wissen die wenigsten, wie. Um das zu ändern, bieten einige Schülerinnen des Elly-Heuss-Gymnasiums Jugendlichen ein "Argumentationstraining gegen rechte Parolen" an. "Wir wollen erklären, wie man richtig argumentiert, sich in einer Diskussion verhält. Und wir wollen verschiedene Techniken zeigen", erklärt eine von ihnen, Johanna Pichl.

Anmeldung Das kostenlose Argumentationstraining gegen rechte Parolen läuft am Donnerstag, 2. März, von 10 bis 15 Uhr im Jugendtreff "Scout". Wer mitmachen will, kann sich bis Dienstag, 28. Februar, bei Magdalena Wildenauer anmelden: Telefonnummer 0961/401 70 83. Alternativ liegt auch direkt im "Scout" eine Teilnehmerliste aus. (pkhi)

Der Workshop läuft am Donnerstag, 2. März und richtet sich an alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren, egal ob sie noch Schüler sind, Auszubildende oder Studenten. Mitmachen ist kostenlos. "Das Training ist von Jugendlichen für Jugendliche", betont Zehntklässlerin Anna Weiß. "Es ist kein langweiliger Vortrag, sondern interaktiv mit vielen Möglichkeiten zum Mitmachen."So kennen die Schülerinnen zahlreiche Spiele, mit denen man Diskussionssituationen nachstellen kann. Zum Beispiel den "Heißen Stuhl". "Da sitzen sich zwei Menschen gegenüber. Der eine ist der Diskriminator und verwendet Parolen und radikale Behauptungen. Der andere ist Argumentator und versucht, auf sein Gegenüber einzuwirken und es von seinen extremen Sichtweisen abzubringen", beschreibt Elly-Schülerin Paula Prögel die Übung. "Es geht darum, Grenzen zu erkennen und einzuschreiten, wenn jemand nur Blödsinn redet."Betreuende Lehrerin Sabine Hoffmann freut sich über das Engagement ihrer Schülerinnen. "Es ist schön zu sehen, dass die Schülerinnen ihr Wissen an andere weitergeben und sich selbst dadurch weiterentwickeln können." Die Idee für die Veranstaltung hat ihren Ursprung im Unterricht. Danach haben 14 Schülerinnen aus den zehnten Klassen an einem Argumentationstraining beim Verein "Gegen Vergessen - Für Demokratie" teilgenommen und sich anschließend zu Tutorinnen weiterbilden lassen (wir berichteten). Jetzt wollen sie auch anderen Jugendlichen zeigen, was sie gelernt haben."Es ist wichtig, junge Leute für solche Themen zu sensibilisieren und bei Extremismus dagegenzuhalten", findet auch Elisabeth Weiß vom Kolpingbildungswerk, die zusammen mit Magdalena Wildenauer vom Jugendtreff "Scout" dem Projekt die Räume im dem Café zur Verfügung stellt. "Es ist schön, dass wir einen Demokratie fördernden Workshop hier haben."