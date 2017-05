Ein Foto mit einem der berühmtesten Film-Roboter der Welt? Heute ab 14 Uhr ist das in der ATU-Filiale in Weiden möglich. Denn da sind die "Transformers" um Boss Optimus Prime, ein 18 Meter langer Show-Truck, zu bestaunen. Mit dabei sind auch Bumblebee, Barricade und Sqweeks - drei weitere Hauptdarsteller des Films. Da im Juni der fünfte Teil der Science-Fiction-Reihe, "Transformers: The Last Knight", in die Kinos kommt, wird kräftig die Werbetrommel gerührt. Im Fokus steht dabei auch die Max-Reger-Stadt: Hier startet die deutschlandweite "Transformers"-Tour, die von der Weidener Werkstattkette organisiert wird. Ebenfalls im Programm: Fotowand, Kinderschminken und ein DJ. Bild: exb