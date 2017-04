Eine seit 2012 vermisst gemeldete Katze ist wieder aufgetaucht. Sie war vor fünf Jahren in Paderborn entlaufen. Ihre Besitzerin (37) wohnt inzwischen im Landkreis Neustadt/WN. Der Tiersuchdienst "Tasso" hat das gechipte Tier jetzt in einem Tierheim bei Paderborn geortet, wo es im April abgegeben wurde. Es gibt da nur ein kleines Problem.

Die Mieze scheint sich in den letzten fünf Jahren neue Besitzer angelacht zu haben. Außer der Landkreisbürgerin hat eine Familie aus Nordrhein-Westfalen Besitzansprüche angemeldet und die Katze schon abgeholt. Inzwischen befassen sich die Polizeiinspektionen Weiden und Paderborn mit dem haarigen Fall. Grübeln bereitete dabei schon allein der mögliche Tatbestand. Denkbar wäre Fundunterschlagung.Seit 1982 gibt es das Haustierregister "Tasso". Polizeikommissar Wolfgang Bayerl kennt das System von seinem eigenen Hund: Ein reiskorngroßer Chip wird an der Schulter des Tieres implantiert, ob Katze, Hunde, Frettchen. Der Transponder ist von außen unsichtbar. Tierärzte und Tierheime haben tragbare Scanner, mit denen sie bei Fundtieren die Nummer auslesen können. "Tasso" (Sitz im Taunus, 90 Mitarbeiter) informiert dann die Besitzer, falls ihr Liebling auftaucht. Rund 8,1 Millionen Tiere sind nach Auskunft von Pressereferentin Lisa Frankenberger aktuell registriert. Und immer mal wieder käme es zu solchen Glücksfallen, dass sogar nach Jahren noch ein vermisster Vierbeiner wiedergefunden wird. "Das haben wir öfter mal." Sie weiß von einem überraschenden Wiedersehen nach zehn Jahren.Gerade Katzen schlagen sich schon mal allein durch. Oder sie lassen sich jahrelang durchfüttern und finden neue Besitzer. Oft wird die eigentliche Herkunft durch Zufall geklärt, wenn das Tier behandelt werden muss - oder wie im vorliegenden Fall - kurzzeitig im Tierheim strandet. Auch in diesem Fall setzte "Tasso" sofort eine Meldung an die 37-Jährige ab. Nur als diese im Tierheim bei Paderborn anrief, war die Katze schon von der anderen Fraktion abgeholt.Bei der Paderborner Mieze liegt noch eine Besonderheit vor: Sie trägt laut Polizeikommissar Bayerl sogar zwei Chips unter dem Fell. Einen, den die 37-Jährige aus dem Landkreis einpflanzen hat lassen. Und einen zweiten, bei dem kein Name hinterlegt ist, was ein technischer Fehler sein kann. Aktuell versuchen laut Polizei die Neubesitzer aus NRW, das Tier auf sich schreiben zu lassen. "Tasso" hat diesem Wunsch bisher nicht entsprochen.Die Besitzverhältnisse und eventuell strafrechtlich relevante Tatbestände sollen jetzt von der Polizei geklärt werden. Eine private Kontaktaufnahme der 37-Jährigen mit den Leuten, die das Tier aktuell beherbergen, brachte keine Lösung.