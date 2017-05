(uz) Durchwachsen könnte man sagen: So fällt die Bilanz des diesjährigen Frühlingsfests aus. Warum sich übers Wetter aufregen, fragte Festwirt Gerhard Böckl. "Das Wetter war doch in ganz Deutschland schlecht." Insgesamt sei das Fest wieder sehr schön gewesen.

Großzügige Amerikaner

"Wir hatten eines der besten Musikprogramme." Bands, die normalerweise Eintritt verlangten. Hier alles frei. "Wir strengen uns halt an und sind heute schon dabei, dass wir auch im nächsten Jahr wieder ganz tolle Kapellen in die Region bringen." Der Besuch auf dem Festplatz sei für diese Witterungsverhältnisse sehr gut gewesen. "Biergartenwetter hatten wir halt nicht." Ohne Sonne sei das auch schwer möglich.Hans Blum, Chef eines Kinderkarussells, war auch rundum zufrieden. Vor allem, weil wieder viele Amerikaner auf dem Platz gewesen seien, die Geld ausgegeben hätten. "Großzügig." Aber das einheimische Publikum sei das auch gewesen.Von tollen Weidenern schwärmte auch Desiree Rüdiger vom Fahrgeschäft "Break Dance". Die Österreicherin sagte: "Wir waren zufrieden, das Publikum war da. Es war halt einfach zu kalt.""Sobald es schön war, waren die Leute da", sagte Blum am Sonntag. Das Publikum sei treu. "Das sieht man heute am letzten Festtag ganz deutlich: Trotz des Regens kommen die Leute." Schaustellerchef Gerhard Donhauser meinte: "Es ist alles okay. Wir sind zufrieden. Nach oben aber ist allerweil Luft."