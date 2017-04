Eine Weidenerin (55) hat Anzeige wegen Körperverletzung erstattet: Sie schob am Freitag gegen 15.15 Uhr ihr Fahrrad am so genannten "Entensteig" am Stadtmühlweg entlang, als sie zwei junge Männer passieren wollte, die im Weg standen. Ihre Bitte, vorbei gehen zu dürfen, sei mit einem Faustschlag ins Gesicht quittiert worden.

Als die Frau am Samstagfrüh mit blau geschwollenem Auge aufwachte, ging sie zum Arzt, der zur Anzeige riet. Laut Polizeiinspektion sind die Täter vermutlich dem dortigen "Trinkermilieu" zuzuordnen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden (0961/401-321).Trotz starker Kontrollen durch die Polizei am Entensteig und Naabwiesenparkplatz komme es dort immer wieder zu Straftaten, informiert die Polizeiinspektion. Nach Auskunft der Polizei wurden allein am Freitag und Samstag 17 Anzeigen wegen Trinkens in den Parkanlagen und unerlaubtem Verweilens auf dem Großparkplatz gefertigt. Da die meisten betroffenen Personen aber mittellos seien, würden sie auch immer höhere Bußgelder nicht schrecken.