Sicherheit beginnt manchmal bei der Sprache. Das zeigt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei, die holpert, wenn sich die Beamten nicht verstehen. Deshalb haben sich sechs Polizisten an eine Prüfung gewagt.

(sbü) Sechs Polizisten aus weiten Teilen des bayerischen Grenzraums haben an der Staatlichen Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen der Europaberufsschule die Zertifikatsprüfung in Tschechisch abgelegt. Auch fünf Studierende der Fachakademie absolvierten diese Prüfung. In einer Feierstunde bekamen sie nun Sprachzertifikate überreicht.Die Sprachprüfung hatten Vertreter der Karls-Universität Prag abgenommen. Wegen der überregionalen Bedeutung der Ausbildung waren zur Abschlussfeier zahlreiche Ehrengäste gekommen, darunter Regierungsvizepräsident Walter Jonas. "Die Kenntnis anderer Sprachen verhindert, zurück in den Nationalstaat und seine Egoismen zu fallen" erklärte er. An die Adresse der Polizisten sagte Jonas: "Die deutsch-tschechische Zusammenarbeit ist ein wichtiger Baustein für die Sicherheit." Gerold Mahlmeister, Polizeipräsident der Oberpfalz, erinnerte daran, dass es auch eine Sache der Höflichkeit sei, Tschechisch mit den Kollegen jenseits der Grenze zu sprechen. Schließlich sprächen viele von ihnen auch Deutsch.Dem stimmte Bezirkstags-Vizepräsident Lothar Höher zu: "Die Sprache des anderen ist Anerkennung." Höher verwies in diesem Zusammenhang, dass der Bezirk auch Senioren-Sprachkurse fördere. Zdenek Pressl, Vertreter der Karls-Universität Prag, und Josef Weilhammer, Leiter der Europaberufsschule, überreichten die Zertifikate. Diese genössen inzwischen "weltweite Anerkennung", betonte Weilhammer.Das Sprachzertifikat A1 erhielten die Polizeibeamten Florian Benker, Hannes Hörath, Rainer Köppl, Samir Ramovic, Tobias Hohenberger und Christian Walberer. Ebenfalls das A1-Zertifikat bekamen die Studierenden Leonie Iwansky, Kristina Othozorija und Valentina Pajaziti überreicht.A2-Zertifikate erhielten die Studierenden Julia Bauer, Barbara Forster und Carolin Schiml. Sprachstipendien für die Sommerakademie an tschechischen Universitäten gingen an Barbara Forster und Valentina Pajaziti. Mit der Solo-Violine umrahmte Jana Jodlbauer die Feierstunde.