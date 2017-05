Tusch für die neuen Schützenkönige

Höhepunkt im Vereinsjahr: Die Hammerweg-Schützen feiern Königsfeier. Mit Spannung wird auf den Tusch gewartet, nach dem die neuen Schützenkönige bekanntgegeben werden.

(kzr) Die Gesellschaft traf sich in "D' Wirtschaft" in Altenstadt. Schützenmeister Hubert Heckl überreichte Orden an die letztjährigen Könige und dankte Erna Ermer, Armin Ertl, Johann Bäumler und Anton Träger für die Repräsentation der Schützengesellschaft während der letzten Monate.Das Königsschießen begleitete ein Glück,- und Meisterschießen. Sportleiter Wolfgang Henrichen gab die drei Bestplatzierten bekannt: Auf Glück siegte Karl Ertl vor Johann Bäumler und Hubert Heckl, auf Meister Karl Ertl vor Erna Ermer und Rudolf Forster. Die stellvertretende Präsidentin des Stadtverbands für Leibesübungen, Andrea Glaubitz, war erstmals zu Gast: "Ich kenne das hiesige Schützenwesen gut." Ihr Vater war lange Jahre im Oberpfälzer Nordgau tätig.Schützenmeister Heckl und der Sportleiter Wolfgang Henrichen proklamierten die neuen Könige. Silvia Heckl holte sich den Titel der Schützenkönigin auf Luftgewehr, Johann Bäumler erhielt die Kette zum Schützenkönig Luftgewehr, Ludwig Friedmann zum Schützenkönig Luftpistole, und Anna Träger wurde Jugendkönigin. Die Zweitplatzierten sind Rudi Forster und Wolfgang Henrichen bei den Luftpistolenschützen sowie Anton Träger bei den Luftgewehr-Jugendschützen. Mit dem Königstanz endete der offizielle Teil. Mit Tanz und Unterhaltung verbrachten die Hammerwegschützen und ihre Gäste noch einen heiteren Abend.