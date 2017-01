Das Beste ist gerade gut genug: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Weiden der Kliniken Nordoberpfalz AG investiert in die Zukunft. Mit einem ultramodernen Gerät.

Zwei Verfahren kombiniert

Ambulant und stationär

Um genau zu sein: Das Medizinische Versorgungszentrum investiert in die Zukunft und die Versorgung seiner Patienten. Ab 23. Januar wird ihnen in den Praxisräumlichkeiten der Abteilung Nuklearmedizin unter der Leitung von Privatdozent Dr. Johann Schönberger zur Untersuchung und Diagnose eine sogenannte SPECT/CT-Kamera der neuesten Generation zur Verfügung steht. "Es ist das derzeit modernste Gerät, in dem zwei Verfahren kombiniert sind", weiß Bettina Wolf, Geschäftsführerin des MVZ.In den letzten Wochen wurden in den Praxisräumen des MVZ Weiden am Klinikum Weiden die baulichen und räumlichen Voraussetzungen für die SPECT/CT-Kamera geschaffen, die dann von der Firma "GE Healthcare" installiert wurde und ab 23. Januar in den Vollbetrieb gehen wird. Für das neueste technische Highlight der medizinischen Bildgebungstechnik investierte das MVZ Weiden eine hohe sechsstellige Summe.Das SPECT/CT kombiniert zwei unterschiedliche bildgebende Verfahren. "Mit den Schnittbildern des CT (Computertomograph) hat man eine genaue Übersicht über die Anatomie des Patienten", so Dr. Schönberger. Mit einer SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)-Untersuchung wird mit einer Gamma-Kamera mittels schwach radioaktiver Medikamente die normale oder krankhafte Funktion von Organen oder Strukturen im Körper sichtbar gemacht.Die SPECT besitzt allerdings nur eine begrenzte Ortsauflösung - hier hilft in Zukunft die Verbindung mit dem CT weiter. Kommt beispielsweise ein Patient zur Schilddrüsenuntersuchung, lässt sich mit dem CT die genaue Lage eines Knotens feststellen. Die SPECT zeigt, ob es sich um einen sogenannten kalten oder heißen Knoten handelt. Bei Knochenuntersuchungen, der sogenannten Skelettszintigraphie, zeigt die CT die Veränderung am Knochen. Die SPECT gibt Auskunft, ob es sich um eine gutartige Veränderung handelt oder ob womöglich eine Metastase vorliegt. Oftmals wird die Skelettszintigraphie auch bei Patienten mit künstlichen Gelenken und Schmerzen an der Prothese eingesetzt. Die SPECT klärt, ob eine Lockerung der Prothese Ursache der Schmerzen sein kann, die CT klärt dann die genaue Lokalisation bzw. welcher Teil der Prothese betroffen ist.Einen großen Vorteil bietet dieses Verfahren auch für Patientinnen mit Brustkrebs. "Das Auffinden des sogenannten Wächterlymphknotens wird mit Hilfe der SPECT/CT-Untersuchung für den Operateur wesentlich vereinfacht", sagt Schönberger."Die Untersuchungswege werden kürzer, die Diagnostik noch genauer und deren Bearbeitung schneller", fasst MVZ-Geschäftsführerin Wolf die Vorteile zusammen. Damit werde man der medizinischen Entwicklung sowie dem sehr hohen Versorgungsstandard am MVZ Weiden gerecht. Zudem bekommt, so Wolf weiter, die Bevölkerung in der Region eine weitere Alternative bildgebender Untersuchungsverfahren geboten.Von der neuen SPECT/CT-Kamera profitieren nicht nur die ambulanten Patienten der MVZ Weiden GmbH, sie steht auch den stationären Patienten der Kliniken Nordoberpfalz AG zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung über das MVZ Weiden/Nuklearmedizin ist möglich unter Telefonnummer 09 61 / 303-34 90.