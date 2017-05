Umzug für Weidener Tafel gespendet

"Freundschaft trägt", stellte Stadtrat Gebhardt fest. Nachdem ihm Kubica, mit dem er langjährig befreundet ist, versprochen hatte "ich helfe Dir beim Umzug", habe er sich an ihn gewandt, als man die Räume in der Fichtestraße übernahm. Dort sei allerhand zu entsorgen gewesen. Stolz zeigte sich Gebhardt, dass die Tafel "nicht einen Tag" wegen des Umzugs schließen musste. Auch hätten die "SK"-Mitarbeiter die schweren Umzugsgüter sicher und unbeschädigt an ihren Bestimmungsort gebracht.Die Firma "SK Dienstleistung" bestehe seit drei Jahren, beschäftige inzwischen 28 Mitarbeiter und befasse sich mit Hausmeisterservice, Umzügen, Entrümpelungen, Wohnungsauflösungen und Kleinreparaturen, berichtete Firmenchef Kubica. Dass er auch soziales Engagement zeige, beweise seine Mithilfe beim Umzug der Weidener Tafel, sagte Gebhardt.