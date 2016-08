Irgendwie war's wie am ersten Schultag: Nach 22 Monaten im Ausweichquartier im Industriegebiet Brandweiher sind nach den Mantel- nun auch die Lokalredaktionen des Medienhauses "Der neue Tag" in die Zentrale in der Weigelstraße zurückkehrt.

Die Redaktionen Weiden/Weiden-Land sowie Eschenbach/Kemnath arbeiten ab sofort im modernen Anbau gegenüber der Max-Reger-Halle. Zurück an alter Wirkungsstätte - und doch ist plötzlich alles so neu.