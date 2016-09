Unbekannte zünden am Sonntag, 4. September, Zeitungsstapel an und zertrümmern Glasscheiben am Gebäude der Stadtbau GmbH.

Am frühen Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Stapel Zeitungen mitgeteilt. Das kleine Feuer brannte vor dem Gebäude der Stadtbau Weiden GmbH Am Stockerhutpark 1. Wie die Polizei berichtet, steckte ein bislang unbekannter Täter das dort abgelegte Papier in Brand und verschwand. Außerdem zerschlug der Unbekannte am Tatort sieben Glasscheiben. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 5000 Euro. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort mit einem Eimer Wasser gelöscht werden.Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/401321 in Verbindung zu setzen.