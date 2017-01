Mit beachtlicher Ausdauer gehen offenbar Langfinger in Fitness-Studios zu Werke. Am Donnerstag zwischen 22.50 Uhr und 23.55 Uhr kam es erneut zu einem Diebstahl in einem Center in der Regensburger Straße. Ein 40-Jähriger hatte seine Bekleidung in einem Spind verstaut, bevor er trainierte. Die Tür war mit einem Zahlenschloss gesichert. Als der Mann zum Spind zurückkam, bemerkte er zunächst, dass das Schloss geöffnet am Spind hing. Anschließend musste er feststellen, dass aus der Jacke eine schwarze Geldbörse fehlte. Darin befanden sich Personaldokumente, eine Scheckkarte und ein niedriger dreistelliger Betrag. Die Polizei bittet um Hinweise: 0961/4010.