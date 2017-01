Regen fällt auf tiefgefrorenen Boden - was am Montag Franken zu schaffen machte, traf am Dienstag die Oberpfalz, Niderbayern und Oberbayern. Während sich Schüler über eisfrei freuten, krachte es auf den Straßen gewaltig.

Winterdienst erfasst Fußgänger

Viele Blechschäden

Schulausfall in zahlreichen Landkreisen

Eisregen behindert Zeitungszusteller Auch bei der Zeitungszustellung kam es heute zu starken Verspätungen. Deshalb stellten die Oberpfalz-Medien das E-Paper kostenlos zum Abrufen bereit. Auch morgen kann es zu ähnlichen Problemen kommen. Wir bitten Verständnis.

Eisregen und Blitzeis haben am Dienstag in Bayern zahlreiche Unfälle verursacht und Hunderten Schülern sowie den Studenten in Passau einen freien Tag beschert. Vor allem in der Oberpfalz und in Niederbayern krachte es, aber auch in Oberbayern bestanden Straßen und Bahnsteige teils aus blankem Eis. Meist blieb es bei Blechschäden, doch gerade in Ostbayern zählte die Polizei Dutzende Verletzte. Und trotz steigender Temperaturen droht auch in den kommenden Nächten weiterhin mancherorts im Freistaat Glätte.Das Polizeipräsidium Oberpfalz verzeichnete 140 Verkehrsunfälle wegen Glatteis, allein 75 davon im Raum Regensburg. Neben den Unfällen führten auch in 20 Fällen liegengebliebene Fahrzeuge wie Lkws insbesondere an Steigungen zu Behinderungen im Verkehrsfluss.Ab etwa 9 Uhr beruhigte sich die Lage auf Oberpfälzer Verkehrswegen und die Mitteilungen über Unfälle und Behinderungen pendelten sich auf das "normale Niveau" ein.Am heftigsten traf es einen Fußgänger in Rieden: Er rutschte aus und geriet dabei auf die Fahrbahn, wo ihn ein Räumfahrzeug erfasste. Der Unimog überrollte das rechte Bein des 51-Jährigen und brach seinen Oberschenkel. Außer diesem Schwerverletzten kamen aber im Bereich der PI Amberg durch das Blitzeis keine Menschen zu Schaden. Die Polizei meldete nur sieben insgesamt glimpflich ausgehende Blechschäden, nachdem Autofahrer gegen Laternen, einen Stromverteilerkasten, zwei Hausmauern, ein Garagentor und nur in einem Fall gegen einen geparkten Pkw geschlittert waren. Dass sich die Bürger sowohl am Steuer als auch zu Fuß gut auf die Situation eingestellt hatten und offenbar vom über Nacht einsetzenden Eisregen nicht wirklich überrascht wurden, bestätigt auch das Klinikum St. Marien.Inwar es ein ruhiger Morgen - es passierte fast nichts auf den Straßen, außer ein oder zwei "Grabenrutschern". Man habe schon den Schulausfall gespürt, es seien einfach viele Bürger zu Hause geblieben: "Das nahm viel Druck von den Straßen." Gleiches galt für die Polizeiinspektion Auerbach, auch hier fast keine Glätteunfälle. Auf der Autobahn zwischen Amberg und Alfeld gab es keine Probleme, vor allem, weil schon Montag ab Mittag mit acht Fahrzeugen permanent präventiv gestreut wurde, um Eisbildung zu verhindern.kam es zu sieben gemeldeten Verkehrsunfällen. Es handelte sich jedoch ausschließlich um Blechschäden ohne verletzte Personen. "Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher sein," sagte eine Sprecherin der PI, "viele Verkehrsteilnehmer einigten sich ohne Polizei".Keine Probleme mit dem Eisregen gab es. "Wir waren gut vorbereitet, hatten die Situation richtig eingeschätzt und zu jeder Zeit im Griff", sagt Rainer Hutterer, Dienststellenleiter der Straßenmeisterei. Blitzeis hat es am Dienstag auch im Landkreis gegeben, Verkehrsunfälle oder geschlossene Schulen wegen der Wetterlage aber nicht.Zahlreiche Landkreise reagierten auf eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In insgesamt 17 Stadt- und Landkreisen fand kein Unterricht statt, unter anderem in Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Regensburg.Für Mittwoch sagten dieweiter Regen voraus. Die Schneefallgrenze soll von 800 Meter morgens am östlichen Alpenrand von Westen her auf 1200 bis 1700 Meter steigen. Die Tageshöchstwerte sollen - wie auch am Donnerstag bei plus 1 bis plus 9 beziehungsweise 10 Grad liegen. Nachts fallen die Temperaturen allerdings an einigen Orten unter den Gefrierpunkt. Dann ist wieder Obacht angesagt.