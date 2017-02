Beide Male war ein parkendes Auto an der Stoßstange vorne links ramponiert - und beide Male will's keiner gewesen sein: Mit zwei neuen Fällen von Unfallflucht muss sich die Polizei herumschlagen. Zum einen betraf es einen schwarzen 3er-BMW in der Böttgerstraße. Bei der Karambolage am Mittwoch zwischen 7.45 und 12.15 Uhr entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Weiden sucht Zeugen: Hinweise an 0961/401-321. Im zweiten Fall gibt es bereits eine Zeugenaussage. Gekracht hat es am selben Tag gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße, auf dem ein schwarzer Audi A6 Avant abgestellt war. Eine Frau beobachtete einen Skoda mit tschechischer Zulassung, der gegen den Audi rutschte und einen Schaden von etwa 300 Euro anrichtete. Auch in diesem Fall entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Skodas merken konnte, sind die Beamten zuversichtlich, den Täter ermitteln zu können.