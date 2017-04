Ein Leser aus Weiden hat uns am Samstag auf ein dubioses Schreiben aufmerksam gemacht, das in seinem Briefkasten landete. Dabei handelt es sich auf den ersten Blick um ein Gewinnspiel, auf den zweiten Blick macht das Schreiben einen höchst unseriösen Eindruck. Auf den Gewinnspiel-Aufruf reagieren sollte man lieber nicht.

Masche dubioser Datensammler

Werbung im Briefkasten und am Telefon

Der Absender des Briefes sollen "Verlagsgruppen diverser Zeitschriften, Illustrierten und Zeitungen in Deutschland" sein, die sich bei ihren Lesern für "Ihre Treue" bedanken möchten. Dazu sei ein "exklusiver Personenkreis ausgewählt" worden, der die "einmalige Gelegenheit" bekomme, "als eine der ersten Personen aus Weiden" an einer neuen Studie "Wie fit sind die Deutschen" teilzunehmen.Die Gewinn-Chance betrage angeblich bis zu 50.000 Euro. Was der Adressierte tun müsse: Seine Daten auf einer Postkarte eintragen und an ein Postfach in Bremen zurückschicken. Wer konkret der Absender des Schreibens ist, bleibt unklar. Klar ist: Die Oberpfalz-Medien haben damit nichts zu tun. Aber das dürfte auch für andere Verlage gelten: Wer genau die genannten Verlagsgruppen diverser Medien sein sollen, wird nicht angegeben. Ausführliche Teilnahmebedingungen, wie sie bei seriösen Gewinnspielen Pflicht sind, gibt es in dem Brief ebenfalls nicht. Statt dessen heißt es "Nur vollständig ausgefüllte Karten nehmen an der Verlosung teil".Und genau da liegt der Haken. Denn bei diesem "Gewinnspiel" dürfte es sich um eine Masche dubioser Datensammler handeln. Behörden und die Verbraucherzentralen raten, die Briefe einfach wegzuwerfen.Wer die Postkarte ausfüllt und seine Daten preisgibt, muss damit rechnen, dass diese verkauft werden. Konkret heißt das, dass anschließend vermutlich Werbung für zum Beispiel Kaffeefahrten oder Reisewerbung im Briefkasten landet - und man auf die angegebene Telefonnummer unerlaubte Werbeanrufe bekommt.