Die Sicherheitslage ist gut in der Stadt, betont der Oberbürgermeister: "Trotzdem ist vor allem bei Älteren bekannt, dass sie sich Sorgen um die Sicherheit in ihrer Kommune machen." Gut, dass es das Projekt "Senioren Sicherheit Weiden" gibt.

Gerade erst ist die Statistik über die Sicherheitslage in Weiden erschienen, berichtet OB Kurt Seggewiß bei der Urkundenverleihung des Projekts "Senoren Sicherheit Weiden" (SenSiwen). Das Ergebnis: Weiden wird immer sicherer. Nur sähen das viele Senioren anders. Sie würden sich oft nicht trauen, den Bus zu nutzen. Sie wüssten nicht, was sie in Notlagen tun können.Um ihnen mehr Sicherheit zu geben, findet seit vier Jahren ein Kooperationsprojekt der Landes- und Bundespolizei in Weiden und Waidhaus statt: SenSiwen. Auch das Maria-Seltmann-Haus unterstützt die Aktion. Dabei werden an acht Nachmittagen verschiedene Themen behandelt wie Zivilcourage oder Brandschutz. "Die Sache ist einzigartig in Deutschland", erklärt der Chef der Bundespolizei, Uwe Landgrebe bei der Verleihung der Teilnehmerurkunden an 42 Senioren. "Wir freuen uns, dass SenSiwen so gut ankommt." Besonders beliebt sei das Puppentheater über Kriminalprävention gewesen. 31 Senioren sahen es.Der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Weiden, Willi Fritz, lobte die Offenheit und Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Sein Chef Klaus Müller resümierte die Inhalte der Veranstaltungen: "Man ist nie alleine, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Busfahrer sind extra geschult zu helfen. Auch Verkäufer in Geschäften, Taxifahrer, Passanten und die Sicherheitswacht unterstützen bei auftretenden Problemen."Erstmals gab es vier erste Plätze unter den 42 Teilnehmern. Gertraud Amann, Eva Maria Confal, Rosina Klier und Johanna Meier haben an allen acht Veranstaltungen teilgenommen und erhielten ein Bayernticket für zwei sowie Karten für das Konzert der "Ursprung Buam" am 21. Mai um 18 Uhr im Vereinshaus.