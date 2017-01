Das bei der Kliniken Nordoberpfalz AG gestartete weltweite "Field Nurses"-Pilotprojekt von ISOS läuft bestens. Dieses Fazit wurde beim vor kurzem erfolgten Treffen der amerikanischen Delegation, bestehend aus Vertretern von International SOS (ISOS) und der Health Clinic Grafenwöhr, mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Thomas Egginger und mit Petra Herzog, Leiterin der Patientenabrechnung, des Klinik-Verbundes, gezogen.

Start im Juli 2016

Am 11. Juli 2016 startete bei der Kliniken Nordoberpfalz AG das Pilotprojekt mit den sogenannten "Field Nurses". "Es läuft richtig gut. Seit dem 1. September setzt ISOS das Projekt mit den bei uns gesammelten Erfahrungen weltweit um", berichtete Dr. Egginger.ISOS ist der weltweit führende Dienstleister für medizinische Assistance und Sicherheit mit über 10 000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern auf fünf Kontinenten. ISOS unterstützt dabei auch die Health Clinic der US-Armee in Grafenwöhr bei der medizinischen Behandlung von TOP Prime-Versicherten (Tricare Overseas Programm), die in Deutschland in einem Krankenhaus aufgenommen worden sind."ISOS übernimmt dabei die laufende Kommunikation und Informationssammlung für alle TOP-Prime-Versicherten während des Aufenthaltes bei uns", erklärte Dr. Egginger. Hierzu werden seit 11. Juli bei der Kliniken Nordoberpfalz AG drei "Field Nurses" eingesetzt. Sie erfragen in regelmäßigen Abständen für ISOS medizinische Informationen über die stationären amerikanischen Patienten. "Wir unterstützten von Anfang an dieses Projekt, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten", sagte der Ärztliche Direktor. Er freute sich, dass die Kooperation in diesem Bereich inzwischen weiter gefestigt ist.Dies bestätigten auch die Vertreter der US-Armee um Juan Vidal-Wagner, dem Relationship-Manager des "Tricare Overseas Programmes", und um Leutnant Shannon N. Shaw, Kommandeurin der Health Clinic Grafenwöhr. Sie hoben die "absolut professionelle Gesundheitsversorgung im ärztlichen und pflegerischen Bereich" hervor. Zudem vereinbarten die US-Armee und die Kliniken Nordoberpfalz AG bei dem Treffen eine noch engere Zusammenarbeit in diesem Bereich. So erhält der Klinik-Verbund künftig unter anderem die Ergebnisse der Befragungen über die Zufriedenheit der amerikanischen Patienten zu seiner Auswertung. Auch regelmäßige Schulungen des AG-Personals durch die US-Armee sind angedacht.Abgeschlossen wurde der Besuch der amerikanischen Delegation mit einer Führung durch die am 9. Januar in Betrieb gehende neue Zentralen Notaufnahme durch Chefarzt Dr. Andreas Dauber.