Der Sohn (14) trägt Zeitungen aus, um sich 40 Euro im Monat zu Hartz IV dazuzuverdienen. Nun muss sich sein Vater wegen Betrugs vor Gericht verantworten.

Keine Pauschalregelung

In Raten abstottern

Der Vater (43) eines Schülers fand sich am Dienstag vor dem Strafrichter wieder. Der Vorwurf: Betrug. Sein Sohn hat sich im Monat 40 bis 60 Euro dazuverdient.Der damals 14-Jährige verteilte nach der Schule Zeitungen. Das Problem: Sein Vater bezog 2015 für ein halbes Jahr Arbeitslosengeld II. Den Zuverdienst des Jungen hätte er angegeben müssen.Die Anklage von Staatsanwalt Peter Frischholz lautet daher auf Betrug. Vor Gericht rechnete der Mitarbeiter des Jobcenters vor, wie viel die Familie aus dem Landkreis Neustadt/WN damit zu Unrecht erhalten hat: insgesamt 177,33 Euro. Der alleinerziehende Vater und seine beiden Kinder im Teenager-Alter bilden eine Bedarfsgemeinschaft.Den Strafbefehl hatte der Mann nicht zahlen wollen. Er war sich keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil: Er habe bei der Antragstellung im Januar 2015 im Jobcenter noch gefragt, ob er den Schülerjob angeben müsse. Ein Mitarbeiter - "Brille, Haarkränzchen" - habe ihm gesagt, ein solcher Betrag falle unter die erlaubte Grenze. Als Zeugin für dieses Gespräch hatte der Vater seine Tochter dabei, die damals mit auf dem Amt war."Ich wehre mich dagegen, wenn so etwas kriminalisiert wird", verteidigte Anwältin Anne Brünnig ihren Mandanten. "Betrug ist Betrug, ab einem Cent", gab Richter Hermann Sax zu Bedenken. Arbeitslosengeld II sei eine Sozialleistung. Er sah aber auch "die kritische Geschichte", dass nur ein geringer Verdienst im Raum stehe und hier ein Schüler sein Taschengeld aufbessern wollte.Wie viel darf ein Schüler denn nun dazu verdienen? Laut Anwältin Anne Brünnig sind per Ferienarbeit 1200 Euro im Jahr erlaubt. Das sei mit dem monatlichen Zeitungsaustragen nicht vergleichbar, wandte der Vertreter des Jobcenters ein. Eine pauschale Aussage über den Zuverdienst von Schülern könne er nicht treffen, die Bestimmungen seien zu unterschiedlich: "Da muss man halt nachfragen." "Hab' ich doch", hielt der Angeklagte dagegen.Auf Anregung von Sax wurde das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Der Vater muss die 177,33 Euro zurückzahlen, was er nach eigenen Angaben schon getan hat. Außerdem muss er 100 Euro Auflage zahlen. Das Gericht genehmigte Raten: Der 43-Jährige hat inzwischen wieder Arbeit in einem Büro und verdient 1200 Euro netto. (Angemerkt)