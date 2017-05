Der Messe-Veranstalter hoffte auf einen "Riesengewinn". Doch dann belegte die Stadt die Halle mit Flüchtlingen. Vor Gericht klagt der Stiftländer auf Schadensersatz. Erfolglos.

"Mündlicher Vertrag"

Auch Narrhalla betroffen

"Schlechte Papiere für den Kläger", stellte Vorsitzender Richter am Landgericht Viktor Mihl fest. Am Ende riet er "dringend" zur Rücknahme der Schadensersatzklage: "Dann bekommen Sie wenigstens zwei Drittel der einbezahlten Gerichtskosten zurück."Der Betreiber einer Firma mit Sitz in Waldsassen hatte die Stadt Weiden auf 10 000 Euro verklagt, weil ihm durch die Nicht-Überlassung der Mehrzweckhalle ein "Riesengewinn" entgangen sei (wir berichteten). Grund: Die Stadt hatte in der Halle Flüchtlinge einquartiert. Die Teilklage wäre später eventuell noch genauer beziffert und erhöht worden. Nachdem der Kläger bereits zwei Mal, in den Jahren 2014 und 2015 eine Messe in der Mehrzweckhalle, veranstaltet hatte, hatte er eine solche für den 22. Mai 2016 wieder geplant. Seine Anfragen im Herbst 2014 seien von den städtischen Mitarbeitern mit "okay" beschieden worden. Es laufe alles "wie bisher", er könne seine Planungen beginnen. Für einen schriftlichen Vertrag (2014 zehn Monate, 2015 viereinhalb Monate vor den Veranstaltungen abgeschlossen) sei es jedoch zu früh.Er habe darauf vertraut, dass es sich um einen "mündlichen Vertrag" handle, argumentierte der Kläger, vertreten durch Rechtsanwalt Harald Bleicher (Nürnberg). Auch habe der Oberbürgermeister schon ein Grußwort zur Messeeröffnung zugesagt. Dass die Stadt dann Flüchtlinge unterzubringen hatte, sei "nicht sein Problem". Außerdem sei es vorhersehbar gewesen.Die 200 Asylbewerber seien "plötzlich" als Aufgabe der Stadt aufgetaucht, sagte Juristin Andrea Sanner vom Rechtsamt. Rechtsanwalt Dr. Lutz Rittmann als Vertreter der Beklagten betonte, dass es keinen schriftlichen Vertrag gegeben habe, der nach der Gemeindeordnung aber zwingend vorgeschrieben gewesen wäre. Dass man im Vorfeld der Flüchtlingsmisere Anweisung gehabt hatte, keine Mietverträge abzuschließen, bestätigten zwei Verwaltungsangestellte der Stadt. Bei einer persönliche Vorsprache habe der Messeveranstalter Ende Oktober 2014 die Antwort "frei" erhalten, sagte einer von ihnen. Die Halle sei im Terminkalender "blockiert" - also reserviert - worden. Eine "Buchung" sei aber nicht erfolgt."Mit Sicherheit" habe man dem Mann nicht gesagt, dass alles in Ordnung gehe, berichtete ein Verwaltungsfachwirt. Im Gegenteil: Der Veranstalter sei immer wieder auf das ungelöste Flüchtlingsproblem hingewiesen worden. Ende 2015 habe man ihm definitiv abgesagt. Die Mehrzweckhalle war dann von November 2015 bis Ende April 2016 als Notunterkunft belegt. Anschließend war eine Sanierung erforderlich."Kein schriftlicher Vertrag - kein Geld", hatte Richter Mihl schon während des Prozesses zu erkennen gegeben. Trotzdem beharrte der Kläger auf einem Urteil mit Gründen. Es erging unter anderem mit vorgenanntem Grund. Unter den Prozessbeobachtern war auch der ehemalige Narrhalla-Präsident Gerhard Ertl. Er war, wegen eines kurzfristig abgesagten Balls, auf 2000 Euro für die "Isartaler Hexen" sitzen geblieben. Die Faschingsgesellschaft hatte jedoch auf eine Klage verzichtet.