Eine Oberpfälzer Kuh kostet den Landwirt im Schnitt zehn Cent mehr für Futter pro Tag, als einem Erzeuger aus anderen Regionen. Ein Experte erklärt VlF-Mitgliedern, warum das so ist.

Teuere Mineralstoffzusätze

Aktuell 1563 Mitglieder

Die Geehrten Für 50-jährige Treue ehrte der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in seiner Jahreshauptvesammlung: Rosemarie Eger, Anni Gleißner, Elisabeth Gollwitzer, Annemarie Grünauer, Olga Kammerer, Anna Lindner, Monika Mark, Klara Meister, Emilie Müller, Agnes Neumann, Erna Wolf, Therese Zielbauer, Ludwig Bäuml, Max Bocka, Karl Dobmeier, Lorenz Enslein, Josef Ertl, Josef Forster, Josef Gieler, Josef Götz, Günther Grabs, Ernst Greiner, Josef Grötsch, Richard Hausner, Josef Hierold, Andreas Irlbacher, Hermann Kaufmann, Franz Kick, Johann Krapf, Karl Meiler, Johann Neuber, Karl Neumann, Max Neumann, Anton Ott, Gerhard Pschierer, Max Reger, Anton Rupprecht, Hubert Stahl, Wenzl Striegl, Karl Troidl und Alfred Uschold. (uz)

(uz) Thomas Schütz vom Fachzentrum Rinderhaltung in Cham sprach am Dienstagabend in der Jahreshauptversammlung vor den Mitgliedern des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) Weiden im Landkreis Neustadt. Mit den von ihm genannten Kosten seien Oberpfälzer Bauern im Jahr um 36 Euro pro Kuh mehr belastet, als Kollegen anderswo. "Das ist nicht die Welt, aber immerhin."Der Grund liege in der Fütterung. Die Oberpfalz sei graslastig, erklärte der Rinderexperte. In Gebieten mit mehr Ackerland, wo Mais verfüttert werde, benötigten Kühe andere und damit billigere Mineralstoffzusätze. In seinem Vortrag über "Kostengünstige Futterrationen für Rinder" lehnte sich Schütz an Erhebungen des Milchreports Bayern an. So zahlten Oberpfälzer Rinderhalter 3,33 Euro pro Tag pro Kuh an Futtermitteln. Was die Kosten verteure, seien Kraftfutterzusätze. Die Rechnung machte der Referent an einem umfassenden Zahlenspiel auf.Kreisobmann Josef Fütterer hoffte für den Bauernverband auf endlich bessere Zeiten für die Landwirte. Er setze auf Fortbildung, "weil sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, im besten Falle alle sechs Jahre." Vorsitzender Albert Gollwitzer beurteilte die Situation positiver. "Das abgelaufene Jahr brachte endlich den erhofften und für viele Betriebe überlebenswichtigen Umschwung bei den landwirtschaftlichen Erzeugerpreisen." Allerdings seien Getreide-, Ferkel-, Mastschwein- und Milchpreise für Betriebe mit Liquiditätshilfedarlehen nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Ein Teil der Landwirte habe versucht, Engpässe durch höhere Produktionsmengen mit mehr Arbeitsleistung bei geringerem Stundenlohn auszugleichen. Andere Betriebe hätten dagegen einfach nur von der Substanz ihrer Betriebe gelebt oder ganze Produktionszweige aufgegeben.Im Postkellersaal warnte Gollwitzer vor gesundheitlichen Nachteilen durch Arbeitsüberlastung. Die immer strenger werdende Reglementierung in der Landwirtschaft tue ein Übriges. Wie kein anderer Wirtschaftszweig stehe die Bauernschaft ständig unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Hinzu kämen sogenannte freiwillige Zugeständnisse, die der Lebensmitteleinzelhandel einfordere."Wir Landwirte sind ständig bemüht, die Verordnungen einzuhalten", sagte Gollwitzer. Und: "Es ist eine Unverschämtheit, wenn ein Berufsstand von einer Bau- und Umweltministerin mit abartigen Bauernregeln diffamiert wird, um auch einmal von sich reden zu machen - wenn auch negativ." Als gesellschaftliches Highlight führte er die Landesversammlung in Roding an.Geschäftsführer Siegfried Kiener legte den Geschäftsbericht vor. Demnach habe der Verband 1563 Mitglieder. Er ging auf die Entwicklung der Studierendenzahlen, Bäuerinnenlehrfahrten, Bauernmarkt und die Sanierung von Fahrsilos und Güllegruben ein. Erinnert wurde auch an die City-Center-Aktion "Landfrauen helfen beim Schenken." Wie Kiener betonte, handle es sich beim VlF um den Ehemaligenverband der landwirtschaftlichen Fachschule Weiden.