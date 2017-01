(uz) Soziale Online-Medien sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Dabei spielt das Alter der Nutzer keine Rolle. Schwierig wird es und zu Diskussionen kommt es, wenn die sozialen Medien in der Familie, also in der Regel bei den eigenen Kindern und deren Freunden, eine immense Rolle spielen.

Das KAB-Bildungswerk und die Katholische Jugendstelle hatten deshalb am Freitag zum Abendseminar "Familienbildung - gemeinsam unterwegs im social web" in die Regionalbibliothek geladen.Organisiert wurde die Aktion vom KAB-Diözesansekretär Markus Nickl und Referentin Martina Troidl, die als Medienpädagogin bei der Katholischen Jugendstelle in Weiden arbeitet. 13 Erwachsene und 16 Jugendliche interessierten sich für das Thema. Es verfestige sich der Eindruck, dass ein Verbot diesen Medien sogar nutzte. Dies sei gleichzusetzen mit dem Verbot, sich mit Freunden und Schulkameraden zu treffen und zu kommunizieren, was wiederum Neugierde und Widerstand erzeuge. "Mit oft nicht vorhersehbaren Folgen."Der Druck auf die Eltern verstärke sich, weil ihnen klar werde, dass die Nutzung von sozialen Medien ihren Preis habe, nämlich den Verlust eigener Daten, verbunden mit der Preisgabe der eigenen Lebensumstände und Lebenswelten. Der Abend sollte dazu dienen, Betroffenen klar zu machen, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Gefahren zu begegnen. Auch die rechtlichen Möglichkeiten wurden beleuchtet.