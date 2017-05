Ihre Locken sind markant und bestärken die Hoffnung der Polizei, der Tatverdächtigen vielleicht doch noch habhaft zu werden.

Bereits im Dezember 2016 hatte eine unbekannte junge Frau eine 85-jährige Dame in Weiden bestohlen. Sie hatte ihr erst die Tüten vom Supermarkt in die Ackerstraße heimgetragen und ihr dann in der Wohnung heimlich die Börse ausgeräum. Der 85-Jährigen entstand ein vierstelliger Schaden. Damals war ein Überwachungsbild aufgenommen worden, mit dem die Polizei an die Öffentlichkeit ging. Ergebnis: null.Jetzt meldet Polizeisprecher Thomas Fritsch einen weiteren Fall, für das die Unbekannte als Tatverdächtige in Betracht kommt. Am 4. Januar war zwischen 14 und 14.30 Uhr einer 97-jährigen Senioren in der Weidener Innenstadt aus der Handtasche die EC-Karte gestohlen worden.Kurze Zeit nach dem Diebstahl hob eine unbekannte Frau am Geldautomaten der Raiffeisenbank Weiden einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag ab. Unmittelbar darauf kaufte die Unbekannte mit der EC-Karte, in einem Weidener Schmuckgeschäft ein. Ein Einkauf in einem Bekleidungsgeschäft scheiterte. Weitere Abhebeversuche in der Tschechischen Republik am gleichen Tag misslangen ebenso. Einen Tag später scheiterte ein weiterer Abhebeversuch bei der Volksbank in Vohenstrauß. Insgesamt beläuft sich die Beute auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.Personen, die sich an die Frau erinnern oder Hinweise zur ihrer Identität geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weiden in Verbindung zu setzen, Telefon 0961/401-321