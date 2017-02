Für das Recht auf Pause hat Verdi am Dienstag an den Kliniken Nordoberpfalz gekämpft. "Die Personalausstattung ist so dürftig, dass viele Kollegen auf ihre Pause verzichten müssen, um Patienten pflegen und versorgen zu können", sagte Manuela Dietz.

Die Gewerkschaftssekretärin und weitere Verdi-Vertrauensleute informierten Personal, Patienten und Angehörige über das Arbeitsschutzgesetz, bei sechs bis neun Stunden Arbeit eine halbe Stunde, und bei über neun Stunden eine Dreiviertelstunde Pause einzulegen. Ein Patient habe laut Dietz gesagt: "Ich überlege mir wirklich jedes Mal, ob ich um Hilfe frage, weil ich seh', wie die alle rennen." Kliniken-Personalleiter Martin Neuhaus erläuterte, dass die Vorgesetzten ihre Mitarbeiter darauf hinweisen, ihre Pause zu nehmen. "Es muss bei uns jeder seine Pause machen." Natürlich gebe es Belastungsspitzen, wenn etwa wegen Glätte und Grippewelle die Abteilungen mit Patienten voll seien und Personal wegen Krankheit ausfalle. In solchen Fällen versuche das Klinikum gegenzusteuern. Die Angestellten könnten auch zwei kürzere statt einer langen Pause einlegen, schlug Neuhaus vor.Laut Dietz habe Kliniken-Vorstand Josef Götz die Pausen-Aktion untersagt. Neuhaus bestätigte dies und begründete die Entscheidung mit der äußerst kurzfristigen Ankündigung. Am Montag, 16.20 Uhr, sei die Nachricht am Klinikum eingegangen. "Wir stehen aber ideell hinter diesem Thema", betonte Neuhaus. Die Aktion fand auch in Tirschenreuth, Waldsassen, Vohenstrauß und Neustadt statt.