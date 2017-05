Eine Hand am Steuer, die andere am Handy - viele Autofahrer sind gleich doppelt "mobil". Doch das Multitasking im Straßenverkehr ist beileibe kein Kavaliersdelikt.

Zentrale Rolle

Mehr Verstöße aufdecken

Weiden/Regensburg. Nicht nur Psychologen wissen, dass niemand zwei Tätigkeiten parallel gut bewältigen kann. Auch Polizisten kennen das Problem - und schlagen Alarm: Das Smartphone ist ein ernstes Sicherheitsproblem geworden. "Abgelenkte Verkehrsteilnehmer verursachen viele Unfälle", sagt Markus Fuchs vom Polizeipräsidium für Niederbayern/Oberpfalz in Regensburg. Der Polizeioberrat ist am Mittwoch in Weiden zu Gast, wo an der Regensburger Straße insgesamt vier Stunden kontrolliert wurde.Smartphones spielen laut Polizei eine zentrale Rolle, wenn Verkehrsteilnehmer sich ablenken lassen. Genaue Zahlen, wie oft Mobiltelefone Unfälle mitverursachen, gibt es allerdings nicht. "Das können wir statistisch leider nicht erfassen", sagt Fuchs. Allein im Jahr 2016 blieb in der Oberpfalz von 261 Unfällen, bei denen Todesopfer oder Schwerverletzte zu beklagen waren, die Ursache letztlich unklar."Wir können nur vermuten, dass dabei auch Handys eine Rolle gespielt haben könnten", bedauert Fuchs: "Das ist leider schwer nachzuweisen." Die Fahrleistung von Verkehrsteilnehmern werde durch die Benutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt deutlich negativ beeinträchtigt. Das hätten Studien ergeben. Als Teil des Verkehrssicherheitsprogramms 2020 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren kontrollierten Oberpfälzer Einsatzkräfte daher im gesamten Mai verstärkt. Autofahrer, die ein Mobiltelefon aufnehmen oder ein solches halten, müssen laut Bußgeldkatalog mit einer Geldbuße in Höhe von 60 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.Allein im ersten Quartal 2017 zählte die Polizei in der Oberpfalz bereits über 1100 Verstöße. 2016 waren es insgesamt 4256. "Wir machen die Kontrollen nicht, nur um die Bürger abzuzocken", stellt Fuchs klar. "Wir wollen die Sicherheit im Verkehr erhöhen." Polizeidirektor Klaus Müller, der Leiter der Polizeiinspektion (PI) Weiden, ergänzt: "Schon 2016 haben wir die Zahl der festgestellten Verstöße im Bereich der PI um 45 Prozent erhöht. Unser Ziel ist es, das heuer nochmals zu steigern."Bei der Kontrolle nutzen die Polizeibeamten die Chance zum Gespräch mit den ertappten Fahrern. Ziel der Überwachungsmaßnahmen sei es, die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren und Risiken zu sensibilisieren. Polizeioberrat Fuchs hat dabei insbesondere auch junge Fahrer im Visier. "Die machen alles, was am Handy möglich ist, auch im Auto", sagt er.